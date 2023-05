Ticiane Pinheiro se declara ao postar clique encantador com a mãe e a filha: "Amores da minha vida"

A apresentadora Ticiane Pinheiro se declarou ao postar uma foto ao lado de Helô Pinheiro e Rafaella Justus

Ticiane Pinheiro(46) encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao compartilhar uma foto com sua mãe e sua filha mais velha.

No clique publicado no feed do Instagram, a apresentadora surgiu sorridente ao lado de Helô Pinheiro (77) e Rafaella Justus (13), fruto de seu casamento com Roberto Justus (68), e se declarou para elas.

"Três gerações. Dois amores da minha vida aqui nessa foto", escreveu a mulher do jornalista Cesar Tralli (52), deixando uma mensagem para os seguidores. "Bom final de semana a todos", desejou.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Você é muita parecida com sua mãe", afirmou outra. "Três mulheres lindas", falou uma fã. "Perfeitas. Que Deus abençoe vocês", comentou mais uma.

Confira a foto de Ticiane Pinheiro ao lado da mãe e da filha:

Ensaio de lingerie

A apresentadora Ticiane Pinheiro impressionou ao aparecer de lingerie em seus stories na rede social. Nesta última terça-feira, 02, a famosa se gravou durante um ensaio de sua coleção de roupa íntima e chamou a atenção com sua boa forma. Cheia de estilo e elegância, a esposa de César Tralli (52) deu um show de beleza com um toque de sensualidade ao surgir vestindo apenas calcinha e sutiã.

Em um espelho, a loira mostrou o conjuntinho brilhante, que parecia um biquíni. A apresentadora comentou sobre poder usar a parte de cima até em looks de sair. Em outro momento, ela foi gravada posando para as câmeras com uma roupa íntima ousada. Toda de preta, a famosa parou tudo ao fazer carão e usando batom escuro.

