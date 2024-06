Ticiane Pinheiro ganha nova festa de aniversário sem a presença de César Tralli

Ticiane Pinheiro celebra seu aniversário com segunda festa surpresa sem a presença do marido, César Tralli; descubra o motivo

Nesta sexta-feira, 14, Ticiane Pinheiro ganhou uma nova festa para celebrar a chegada de seu aniversário. Nos bastidores, a apresentadora foi surpreendida com um bolo por sua equipe do programa ‘Hoje em Dia’, da Record. No entanto, por estar trabalhando na emissora rival, seu marido, César Tralli, não pôde participar de mais uma comemoração.

Nas suas redes sociais, Ticiane mostrou que sua equipe preparou uma festinha surpresa com muito carinho. Além de ganhar um bolo, a apresentadora foi recebida com uma decoração especial, incluindo balões personalizados com o tema "Arraiá da Tici", já que seu aniversário acontece em meio às festividades juninas.

Além disso, Ticiane compartilhou nas redes sociais fotos ao lado de toda a equipe de produtores, diretores e funcionários que participam do programa 'Hoje em Dia', agradecendo a todos pela surpresa especial. Vale lembrar que essa foi a segunda celebração do aniversário da apresentadora, que completará 48 anos no próximo domingo, 16.

Na última quinta-feira, 13, Ticiane antecipou as comemorações de seu aniversário com uma festa animada em um espaço elegante em São Paulo, acompanhada de suas irmãs, da mãe Helô Pinheiro e várias amigas. Contudo, seguidores logo notaram a ausência de seu marido, Cesar Tralli, e questionaram o motivo.

Como explicado anteriormente por ela, a comemoração costuma ocorrer enquanto o marido está trabalhando na Globo, e ela prefere organizar celebração feminina, com muita diversão e descontração entre as mulheres: "Eu trabalho todos os dias e geralmente não fico em São Paulo nos finais de semana", disse.

“Então, por isso eu prefiro fazer a minha festa em dia de semana e só para as mulheres. Elas são animadas e eu sempre levo um cantor sertanejo que canta músicas variadas e é muito divertido", explicou ao portal Hugo Gloss. Agora, Ticiane comemorou seu aniversário ao lado da equipe de trabalho, mas deve celebrar novamente com Tralli.

Ticiane Pinheiro resgata suposto motivo do divórcio com Roberto Justus:

Ticiane Pinheiro surpreendeu ao fazer o 'quadradinho' durante sua participação como jurada da 'Dança dos Famosos' no palco do 'Domingão', ao lado do marido César Tralli, na Globo. Acontece que a apresentadora já havia feito a mesma dança em rede nacional, e rumores sugeriam que esse episódio teria sido um motivo para seu divórcio com Roberto Justus.

Agora, Ticiane usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs durante sua participação na emissora rival e impressionou ao compartilhar um vídeo do colunista Aaron Tura, que cita justamente o mesmo episódio como motivo da separação com o empresário milionário; confira o relato compartilhado pela apresentadora.