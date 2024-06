Ticiane Pinheiro choca ao resgatar suposto motivo do divórcio com Roberto Justus

Foi o quadradinho? Após ser exaltada por César Tralli ao aparecer rebolando, Ticiane Pinheiro lembra de quando dançou e se separou de Roberto Justus

Ticiane Pinheiro surpreendeu ao fazer o 'quadradinho' durante sua participação como jurada da 'Dança dos Famosos' no palco do 'Domingão', ao lado do marido César Tralli, na Globo. Acontece que a apresentadora já havia feito a mesma dança em rede nacional, e rumores sugeriam que esse episódio teria sido um motivo para seu divórcio com Roberto Justus.

Agora, Ticiane usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs durante sua participação na emissora rival e impressionou ao compartilhar um vídeo do colunista Aaron Tura, que cita justamente o mesmo episódio como motivo da separação com o empresário: “Ticiane chamou atenção pela forma descontraída, despojada e confiante que dominou o Domingão”, ele iniciou.

SOCORRO! Ticiane Pinheiro fazendo quadradinho no palco do Domingão. pic.twitter.com/7Q4J96AfZs — Central Reality (@centralreality) June 9, 2024

“Em dados momentos, ela se destacou, por exemplo, fazendo e eternizando o quadradinho de oito, a dança ali no palco, que para muitos virou um mito do passado”, o jornalista lembrou o episódio: “Pois esse teria sido um dos motivos pelos quais na época há muitos anos, Ticiane fez a mesma dança durante o programa da tarde na Record”.

E pensar que ele se divorciou da Ticiane Pinheiro por causa do vídeo do quadradinho de oito...pic.twitter.com/M0ll2YQsJc — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) June 30, 2023

“Essa seria a dança que culminou na separação dela naquela época com Roberto Justus. Então, a presença de Ticiane Pinheiro levantou essa história novamente nas redes sociais, falando ‘olha a diferença, o Tralli olhando todo orgulhoso ela fazendo quadradinho e se divertindo’. Muito diferente, né?”, disse o colunista no vídeo compartilhado por Tici.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aaron Tura (@aarontura)

Na legenda, a apresentadora não comentou sobre o episódio diretamente, mas agradeceu o carinho e o depoimento do jornalista: “Ah, que lindo! Amei seu depoimento, muito obrigada pelo carinho!”, ela escreveu ao compartilhar o registro em que o colunista reflete sobre seu divórcio com Justus e exalta seu relacionamento com Tralli.

Ticiane Pinheiro aponta 'quadradinho' como motivo da separação de Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Ticiane Pinheiro e Roberto Justus foram casados entre 2006 e 2013, e tiveram uma herdeira como fruto do relacionamento, a jovem Rafaella Justus. Após a separação, ela se casou novamente com o jornalista e apresentador, com quem teve mais uma filha, a pequena Manuella Pinheiro, de quatro anos.

Ticiane Pinheiro pode aumentar a família:

Rafaella Justus surpreendeu ao fazer uma rara aparição na televisão e emocionou ao homenagear seu padrasto, o jornalista César Tralli, e sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, durante o programa 'Domingão com Huck' da Globo. Aos 14 anos, a jovem contou a história de como a família começou e aproveitou para fazer um pedido muito especial: irmãos.

Apesar de trabalhar na Record como uma das apresentadoras do ‘Hoje Em Dia’, Ticiane recebeu uma liberação especial para aparecer na concorrente ao lado do marido e de sua mãe, a musa Helô Pinheiro. O trio marcou presença para homenagear o jornalista, além de participar como jurados do quadro 'Dança dos Famosos'. Além disso, ela ganhou uma homenagem da primogênita; confira!