Ticiane Pinheiro encanta ao surgir dançando ao lado das filhas: "3 gerações"

A apresentadora Ticiane Pinheiro publicou um vídeo dançando com as filhas, Rafaella e Manuella, e ganhou elogios dos fãs

Nesta quarta-feira, 1º, Ticiane Pinheiro (46) encantou os seguidores das redes sociais ao surgir dançando ao lado das filhas.

A apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece dançando com a filha mais velha, Rafaella Justus (13), e a caçula, Manuella (3).

Na gravação, as três fizeram uma coreografia, e ela deixou registrado o ano de nascimento de cada uma: 1976, 2009 e 2019. "3 gerações em uma dancinha! Entramos na #trend", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o registro. "Lindas, lindas e cheias de charme", disse uma seguidora. "Meu fofurômetro explodiu aqui!", confessou outra. "Trio lindo!! Família linda", comentou uma admiradora. "Aaah, quem aguenta essa pequenininha dançado", se derreteu uma fã.

Vale lembrar que Rafaella é filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus (67). Já Manuella, é filha da apresentadora com o jornalista da TV Globo Cesar Tralli (52)

Confira o vídeo de Ticiane dançando com as filhas:

Quarto das filhas

Ticiane Pinheiro mostrou um pouco dos quartos das filhas, Rafaella Justus e Manuella, nesta última terça-feira, 31, em sua rede social. Com um vídeo rápido e uma foto de um canto, ela impressionou com a decoração impecável dos cômodos. Contente com a volta da herdeira mais velha, que estava viajando com o pai nos EUA, a apresentadora tirou uma foto da cama da primogênita e revelou como é o local onde a garota dorme.

