Ticiane Pinheiro desabafa sobre saudade sete meses após morte da sogra: “Eterna!”

Sem esconder a saudade da sogra, Ticiane Pinheiro desabafa sobre ausência dela na família; confira

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46), esposa de César Tralli (52), surgiu bem abalada na noite da última terça-feira (09) ao lamentar os sete meses da ausência da sogra, dona Edna Tralli, que faleceu após um grave acidente de avião em outubro do ano passado.

No saudoso clique ao lado da mãe de seu marido, a loira surgiu sorridente e usou a imagem para falar a falta constante que sente da sogra. "Minha eterna sogrinha", escreveu e colocou um coração. "7 meses sem você!", desabafou Ticiane Pinheiro.

Pouco menos de dois meses depois do ocorrido, a artista homenageou Edna Tralli no dia que seria o aniversário dela. "Sogrinha, hoje teria festa na terra e provavelmente você teria reunido as amigas para um almoço especial e estaria indo viajar com a gente para curtir o carnaval, mas a vida mudou de rumo rapidamente e fez você ir para o céu comemorar ao lado da Gabi e dos seus entes queridos. Espero do fundo do meu coração que você esteja muito feliz. Sinto demais a sua falta! Te amo. Feliz Aniversário", declarou a artista na legenda da publicação.

VEJA O STORY DE TICIANE PINHEIRO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

César Tralli se declara ao comemorar 9 anos ao lado de Ticiane Pinheiro

César Tralli e Ticiane Pinheiro completaram nove anos de relacionamento, e para celebrar a data tão especial o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na esposa, e prestou uma linda declaração para a amada.

"Uau! 9 anos juntos, já? Bora caminhar pros 90, vidinha. Até porque passa rápido demais do seu lado… Muuuuito obrigado por me proporcionar esta alegria na alma. Te amo", declarou ele.