Tiago Leifert volta atrás após espalhar notícia falsa sobre torcedora morta: "Desculpa"

Tiago Leifert volta atrás após espalhar notícia falsa; ela morreu ao ser atingida por uma garrafa próxima ao Allianz Parque

O apresentador Tiago Leifert pediu desculpas após gerar revolta nas redes sociais nesta segunda-feira, 10. Ele repassou uma informação falsa sobre a morte de Gabriela Anelli, que faleceu aos 23 anos após uma agressão antes da partida entre Palmeiras e Flamengo.

Em uma live, ele deu uma declaração que não é verdadeira. “Começou o confronto, voou vidro, estilhaços de vidro, e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, estava do lado de fora junto de torcedores. (…) Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam”, afirmou ele ao 3 na Área, programa exibido em plataformas de vídeo.

Só que a apuração da Polícia Militar de São Paulo descartou qualquer relação da torcedora com a confusão. Ela foi vítima. Após a grande repercussão da fala do jornalista, ele reapareceu para pedir desculpas.

"Eu queria pedir desculpas por um erro, um erro de informação baseado nos relatos de quem estava ali, de Polícia e imprensa. E agora, horas depois, a gente sabe com detalhes o que aconteceu. Eu disse que ela estava em um confronto no portão A, mas agora eu li o B.O. [boletim de ocorrência] e ela estava próxima ao portão. Voou uma garrafa e atingiu ela no pescoço. Eu peço desculpas. Ela não estava no confronto. Ela já tinha sido atingida, antes do início do jogo. Eu peço desculpas, porém.

Veja:

🚨FAMOSOS: Tiago Leifert se pronunciou e pediu desculpas após dizer que a Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras que foi morta antes da partida contra o Flamengo no Allianz Parque, estava no confronto e que ela tava lá para agredir outras pessoas: “Errei”. pic.twitter.com/GZV4eSM3ER — CHOQUEI (@choquei) July 10, 2023

Comentário pegou mal

Um comentário do apresentador Tiago Leifert nas redes sociais está gerando grande repercussão. É que ele decidiu deixar uma mensagem em apoio ao craque Neymar Jr, que nos últimos dias viu seu nome ser envolvido em uma série de boatos.

Tudo começou quando o craque do PSG deixou uma mensagem em seu perfil. “Toda a minha vida eles têm tentado me deixar pra baixo”, disse ele após a exposição de uma suposta traição que afetou Bruna Biancardi, sua namorada grávida