Tiago Abravanel revela projeto em nova área e faz suspense: 'Diferente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Abravanel deu detalhes sobre seu próprio bloco de Carnaval, que sairá em São Paulo

O próximo ano será de agenda cheia para o cantor Tiago Abravanel, que logo deve anunciar uma novidade em sua carreira artística. Nesta segunda-feira, 4, ele esteve na festa de comemoração dos 30 anos da Revista CARAS e comentou um pouco sobre o planejamento para 2024.

"Uns três meses atrás eu tava assim: 'Ah, meu 2024 acho que vai ter uma coisa específica'. Mas aí eu fui juntando e tem muita coisa", adianta o artista, que foi ao evento acompanhado do maridão, Fernando Poli.

O ator deu detalhes do que os fãs podem esperar para o novo ano. "Tem um projeto no streaming, tem musical novo, tem show novo e também tem um projeto diferente, numa área que eu nunca trabalhei, que vocês vão ver. Então tem muita novidade em 2024, já desde o começo tem Bloco do Brava, dia 3 de fevereiro. Tem muita coisa já desde o começo", destaca.

Com o Carnaval sendo antecipado em alguns dias, Tiago revelou que já tem participado de reuniões para se planejar direitinho para seu próprio Bloco, que no próximo ano vai desfilar pelas ruas de São Paulo.

"Com todo o Carnaval antecipado já estamos em dezembro pensando o que vai acontecer daqui a praticamente um mês. É uma loucura, mas é bom demais poder estar no carnaval de São Paulo. Sempre foi um carinho muito grande e agora a gente está indo com força", contou.

Ainda durante a noite, Tiago também se apresentou no palco do evento, que contou com a cantora Daniela Mercury como atração principal. A artista está celebrando 30 anos do álbum O Canto da Cidade e tem realizado shows especiais por todo o Brasil.

TIAGO ABRAVANEL IMITOU AVÔ NA TV GLOBO

Neste domingo, 10, os telespectadores tiveram um momento inesperado ao ouvir a voz de Silvio Santos cantando na telinha da Globo. Esse momento aconteceu por causa de Tiago Abravanel no Domingão com Huck. Segue aqui para entender!

Tiago Abravanel participou do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, e fez uma homenagem para o seu avô, Silvio Santos. Ao fazer o aquecimento do quadro, ele vestiu um terno preto e colocou o tradicional microfone que ficou imortalizado pelo avô na TV e deu um show ao imitá-lo.

No palco, Tiago imitiu o avô cantando músicas clássicas do passado do seu programa e criou um clima de nostalgia na TV. Ao ser aplaudido, ele disse: "Nem eu estou acreditando que fiz isso na globo. Obrigada, Luciano, só você para me ajudar a fazer isso”.

E completou: "Fiquei muito feliz de fazer essa homenagem. Afinal de contas, a gente está com saudade dele no domingo”. Isso porque Silvio Santos está longe do seu programa no SBT há alguns meses e foi substituído pela filha Patricia Abravanel.