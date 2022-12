Thiago Silva surge em chamada de vídeo com Mumuzinho e pede: ''Para de ligar de madrugada''

Cantor Mumuzinho mostra ligação para Thiago Silva e comenta sobre a amizade com o jogador de futebol, camisa 3 da seleção brasileira

O jogador de futebol Thiago Silva (38) está no Qatar com a seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022 e recebeu uma ligação de um amigo do Brasil!

O cantor Mumuzinho (38), que está no ar na primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, mostrou que mantém a relação de amizade com o capitão, que veste a camisa 3, mesmo de longe, ao publicar um print de uma conversa por vídeo com o zagueiro.

"As pessoas me perguntam como nos conhecemos, mas não sei explicar. Só sei que desde lá, nunca nos deixamos de nos falar. É um amor de irmão, de pai... Não importa à distância", escreveu Mumuzinho ao legendar a chamada com Thiago Silva, que joga com a seleção nesta segunda-feira, 05, contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2022.

Nos Stories de seu Instagram, o jogador de futebol repostou a imagem e fez um pedido ao amigo: "Só para de ligar de madrugada pelo amor de Deus".

Confira a ligação de Mumuzinho para Thiago Silva:

Belle Silva usa camisa com rosto do marido, Thiago Silva

Na sexta-feira, 02, a esposa do jogador Thiago Silva, Belle Silva (35) atraiu os olhares da web pelo visual inusitado. Em clima de pré-jogo, para assistir a partida do Brasil contra os Camarões, ela surgiu usando uma camiseta customizada com o rosto do companheiro.

Nos Stories do Instagram, a esposa do jogador publicou um vídeo para mostrar o look e disse: “Viemos de abadá! Deram para a gente esticar na hora do hino, movimento verde e amarelo!", começou ela mostrando também uma faixa com mensagem motivacional pelo Brasil. "Está chegando a hora!".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!