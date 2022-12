Belle Silva surge no Catar usando camiseta com rosto de Thiago Silva

A esposa do jogador Thiago Silva, Belle Silva, surpreendeu a web ao usar look customizado

Nesta sexta-feira, 02, a esposa do jogador Thiago Silva (38), Belle Silva (35) atraiu os olhares da web pelo visual inusitado.

Em clima de pré-jogo, para assistir a partida do Brasil contra os Camarões, ela surgiu usando uma camiseta customizada com o rosto do companheiro.

Nos Stories do Instagram, a esposa do jogador publicou um vídeo para mostrar o look e disse: “Viemos de abadá! Deram para a gente esticar na hora do hino, movimento verde e amarelo!", começou ela mostrando também uma faixa com mensagem motivacional pelo Brasil. "Está chegando a hora!".

Vale lembrar que o Brasil entra em campo contra os Camarões a partir das 16h pelo horário de Brasília.

VEJA O LOOK CUSTOMIZADO DE BELLE SILVA:

Caption

es.