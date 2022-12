Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira, tem iate de luxo milionário

Zagueiro Thiago Silva tem barco de 56 pés e 17 metros de comprimento, que deu de presente para a mulher e os filhos

O zagueiro e capitão da Seleção Brasileira Thiago Silva (38) deu um presente e tanto de Natal para a família. A esposa do atleta Belle Silva (35) e os filhos Isago (13) e Iago (10) ganharam de Thiago um super iate de luxo!

O barco escolhido pelo atleta está avaliado em cerca de R$10 milhões, e foi dado para passar momentos especiais com a família durante as férias e viagens. O Azimut 56, da empresa italiana Azimut Yachts, tem mais de 17 metros de comprimento, com três pavimentos, suítes, áreas de estar e jantar, além de outros ambientes externos e internos.

Além disso, o iate conta com um espaçoso salão principal que tem uma cozinha integrada. Já na área externa, tem uma “varanda” bem grande, que tem um espaço gourmet com opção de churrasqueira e pia adicional.

A grande embarcação também pode transformar a área externa com um sofá. Ele é equipado com 2 motores da Volvo 725HP que chegam a atingir 32 nós de velocidade máxima e 26 nós em velocidade de cruzeiro.

Thiago Silva está com a Seleção Brasileira em Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo 2022. O próximo jogo do Brasil acontece na sexta-feira, 9, onde enfrenta a Croácia em partida válida pelas quartas de final do Mundial. Quem vencer, irá encarar o ganhador de Holanda e Argentina em uma possível semifinal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Azimut Brasil (@azimutyachts_brasil)



Belle Silva usa camisa com rosto do marido, Thiago Silva

Na sexta-feira, 02, a esposa do jogador Thiago Silva, Belle Silva (35) atraiu os olhares da web pelo visual inusitado. Em clima de pré-jogo, para assistir a partida do Brasil contra os Camarões, ela surgiu usando uma camiseta customizada com o rosto do companheiro.

Nos Stories do Instagram, a esposa do jogador publicou um vídeo para mostrar o look e disse: “Viemos de abadá! Deram para a gente esticar na hora do hino, movimento verde e amarelo!", começou ela mostrando também uma faixa com mensagem motivacional pelo Brasil. "Está chegando a hora!".