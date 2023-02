Thiago Rodrigues rompe o silêncio sobre polêmicas em sua vida

Thiago Rodrigues fala pela primeira vez sobre o caso do acidente que foi parar em uma delegacia e da polêmica envolvendo a pensão do filho

O ator Thiago Rodrigues (42) falou pela primeira vez sobre dois casos polêmicos que foi envolvido nos últimos tempos. O rapaz gravou um vídeo no Instagram para dar a sua versão do que aconteceu . Ele começou falando sobre o acidente que sofreu em dezembro, quando se machucou após uma festa e surgiram boatos de que ele teria sido agredido – mas a polícia desmentiu e revelou que ele apenas caiu na rua. Além disso, ele também rebateu os rumores de que teria dívidas de pensão alimentícia do seu filho.

No início do vídeo, Thiago falou sobre as especulações que surgiram após ele aparecer com um machucado na cabeça. “Estou vindo aqui para falar um pouco sobre os acontecimentos pela primeira vez porque eu ainda não tinha sido ouvido sobre isso. O fato é que eu nunca estive em uma delegacia para fazer queixa, nunca aleguei que que fui agredido e assaltado. Depois do que aconteceu, o único lugar em que eu estivesse foi no hospital, depois vim para casa. Enfim, virou o que virou. Só na outra semana eu fui na delegacia. A delegada me chamou até lá para que eu ajudasse a equipe dela a esclarecer o que tinha acontecido, e está certa, é o trabalho dela. E eu agradeço a delegada e toda a equipe da delegacia. Foram muito gentis comigo. Descobriu-se o que aconteceu. Foi uma situação ridícula, foi. Eu só fiz mal a mim mesmo”, disse ele.

E completou sobre a repercussão do caso. “Fiquei com o meu prejuízo, físico e material, porque o meu telefone nunca apareceu. As pessoas estão me sacaneando com isso, tudo bem, faz parte, eu compreendo. Trabalhar na televisão, e os meios de comunicação gosta de espetacularizar, as pessoas na internet também são assim, acho esquisito, mas eu não ligo. Mas dizer que eu menti para a polícia, isso não aconteceu em momento nenhum, até porque eu não lembrava de nada”, afirmou.

Logo depois, o ator esclareceu os rumores de que estaria devendo a pensão alimentícia do filho. Ele negou e afirmou que está com os pagamentos em dia. “Outro ponto é mais delicado e eu não gosto de ter que expor o seu filho nessa situação, acho que é um assunto íntimo, mas como se tornou público, eu acho que tenho que dizer. A história de que eu não pago pensão, de que eu tenho dívidas com a mãe do meu filho, isso não existe. Eu não devo nenhuma pensão para a mãe do meu filho. Eu trabalho muito para pagar essa pensão. Sempre trabalhei, sempre paguei”, contou.

Na sequência, ele afirmou: “Algumas poucas vezes eu atrasei porque eu morava fora do país e existe uma certa burocracia para trazer o dinheiro para cá. Atrasei pouquíssimas vezes, alguns dias, uma semana ou duas no máximo, e eu também já adiantei três meses quando estou mais folgado. É muito chato isso se tornar um assunto público, mas eu também não posso ficar quieto. As pessoas vem no meu instagram e escrevem ignorância. É muito triste. Eu não tenho nada contra a mãe do meu filho, nada. Tenho muito respeito por ela, sou muito grato, ela é uma ótima mãe. Eu tenho que vir a público e esclarecer”. Para finalizar, ele disse: “Agradecer pelo enorme carinho de todos comigo, bola pra frente”.