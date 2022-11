Thammy Miranda faz tatuagem em homenagem à mulher, Andressa Ferreira, e o filho Bento

Modelo Andressa Ferreira baba ao exibir tatuagem do marido, Thammy Miranda, com foto dela e do filho do casal, Bento

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 11h03

O filho da cantora Gretchen (63), o político Thammy Miranda (40) decidiu eternizar na pele seu amor pela família!

A modelo Andressa Ferreira (34), esposa do vereador de São Paulo, foi quem mostrou a tatuagem do maridão em homenagem a ela e o filho do casal, Bento, de dois anos.

Nesta quinta-feira, 17, em seu feed no Instagram, a atriz e influenciadora digital compartilhou dois cliques de Thammy sentado, exibindo a tatuagem no braço - uma foto de Andressa com o herdeiro.

"E essa declaração de amor linda que meu marido fez @thammymiranda tatuou meu rosto e do nosso filho! Eternizando nossos laços de AMOR! Te amo infinito!!!", se derreteu Andressa Ferreira ao legendar o post.

"Declaração mais linda do mundo", "A tatuagem perfeita não exi… Caracas, que perfeição de tatuagem, que família linda", "Casal mais lindo e apaixonante da internet REAL! Amo seguir", "Ficou linda demais", elogiaram os admiradores nos comentários.

Confira a tatuagem de Thammy Miranda em homenagem à família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira rebate sobre ter se casado com pessoa transgênera

Andressa Ferreira foi questionada recentemente, mais uma vez, sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. Ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a internauta. "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa, ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Andressa logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica: "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!