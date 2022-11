Thales Bretas é fotografado curtindo show do namorado Silva no Rio de Janeiro

SHOW DO NAMORADO!

O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, apareceu se divertindo em show de seu namorado Silva no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 24, Thales Bretas (34) foi fotografado se divertindo em um show do namorado Silva (34) no Rio de Janeiro.

O médico dermatologista foi curtir o jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Jockey Club Brasileiro, na capital carioca. Além do jogo, o viúvo de Paulo Gustavo (1978-2021) aproveitou para tietar o novo namorado.

O cantor e o dermatologista começaram a se relacionar em março deste ano, quando Thales foi apresentado à Silva.

Em entrevista ao Gshow em setembro, o dono do álbum “Brasileiro” comentou sobre o namoro: “É uma relação muito leve, a gente está se conhecendo. As pessoas botam essa pressão, eu sinto essa pressão. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo mesmo”.

Fotos: Webert Belicio/AgNews

Viagem romântica!

No último dia 21, o ator Marcus Majella compartilhou uma série de fotos mostrando sua viagem para Buenos Aires.

Thales e Silva, que mantém o relacionamento longe dos holofotes, apareceram nas fotos do ator caminhando juntos pelas ruas da cidade argentina.