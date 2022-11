Thales Bretas e Silva curtem viagem romântica por Buenos Aires

Thales Bretas e Silva, que assumiram o namoro recentemente, estão em Buenos Aires aproveitando a viagem romântica

O médico e viúvo do humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas (34), e o seu namorado atual, o cantor Silva (34), resolveram fazer uma viagem romântica e aproveitar a cidade de Buenos Aires. O casal, que prefere manter o relacionamento naquele estilo mais “low profile", não publicou registros juntos nas redes sociais.

Mas o amigo do casal, o ator Marcus Majella, compartilhou em seu perfil alguns momentos em que os dois aparecem juntos, como durante uma visita ao Museu de Arte Latino-americano, Malba, assistindo uma apresentação de tango.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Majella (@marcusmajella)

Início do namoro de Thales Bretas e Silva

Um ano após a morte de seu marido, Paulo Gustavo, com quem tem dois filhos, o médico assumiu um relacionamento com o cantor Silva. Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista contou que está indo devagar com o relacionamento: "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele em sua primeira declaração sobre o assunto.

Silva também chegou a falar sobre a sua relação com os gêmeos, filhos de Thales com Paulo Gustavo: “Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto”, afirmou ele.

O cantor também disse estar feliz no relacionamento com o médico: “Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problema de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele”, disse.