Thais Fersoza encanta ao abrir álbum de fotos com a família: 'Que lindeza'

Apresentadora do 'Bate-Papo BBB', Thais Fersoza mostrou registros especiais ao lado da família e celebrou os 459 anos do Rio de Janeiro

A atriz e apresentadora Thais Fersoza abriu o álbum de fotos ao lado da família e dividiu com os fãs alguns registros especiais de um passeio com o marido, o cantor Michel Teló, e os filhos, Melinda, de sete anos, e Theodoro, de seis. Ela também aproveitou o momento para celebrar o aniversário do Rio de Janeiro, sua cidade natal, que completa 459 anos nesta sexta-feira, 01.

Em seu Instagram oficial, a apresentadora do 'Bate-Papo BBB' esbanjou alegria ao posar com os pequenos em uma praia com vista para o morro do Pão de Açúcar. "Hoje é dia da terra onde nasci, onde vivi, de onde saí e finalmente voltei!", iniciou ela na legenda.

E completou: "Rio de Janeiro, aquele abraço! 459 anos de maravilhas que encantam o mundo". Nos comentários, admiradores deixaram inúmeros elogios ao casal, que está junto há 10 anos e, em breve, renovará os votos do matrimônio.

"Que lindeza que vocês são!", se encantou uma seguidora. "A família carioca mais linda", disse outra. "Que linda, Tata! Que lugar lindo! Que família linda.... Repito mil vezes", disse uma terceira.

Durante o Carnaval deste ano, Thais Fersoza foi pedida novamente em casamento por Michel Teló no 'Bloco Bem Sertanejo', realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na ocasião, o artista surpreendeu a amada com uma linda música em forma de declaração e finalizou a canção com o pedido especial.

Thais Fersoza se defende após acusações

No comando do Bate-Papo BBB junto com Ed Gama, Thais Fersoza e o companheiro de trabalho foram massacrados na internet nesta quarta-feira, 28, após a entrevista que fizeram com o eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho.

Após ter sido acusada de "passar pano" para o ex-BBB, ao compararem como conversou com ele e outros brothers, a esposa do cantor Michel Teló se pronunciou em sua rede social e se defendeu. A famosa então explicou que houve uma mudança na atração.

"Tinha muita coisa para falar, para conversar. Que noite! Cada programa tem uma linha editorial a seguir. Falamos o que era possível no momento. O programa poderia ter durado cinco horas e ainda não seria suficiente. A gente segue nosso roteiro. Cada participante tem um foco diferente. Cada programa tem uma abordagem. No nosso, o participante acabou de sair, é uma linguagem. O Café da Manhã (quadro do Mais Você), tem outra linguagem... Já deu tempo do participante encontrar a família, conversar um pouco...", iniciou ela. Confira!