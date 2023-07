Thais Carla rebate boatos de que pagava para o marido ficar com ela: 'Absurda'

Thais Carla reage ao ver boatos envolvendo o seu casamento e afirma: 'Oito anos não são oito dias'

A dançarina Thais Carla decidiu rebater publicamente os boatos de que pagaria para o marido, Israel Reis, ficar com ela. Nas redes sociais, ela desmentiu o rumor e ainda abriu o jogo sobre o amor que eles sentem um pelo outro e que já dura vários anos.

“Que história absurda, eu e ele crescemos juntos! Eu tenho oito anos de história com o Israel, oito anos não são oito dias. Como é que alguém pode ficar com uma pessoa pagando? E como é que eu tive filho com ele?”, disse ela.

Além disso, ela comentou sobre a vida financeira deles. “Lembrando que eu nunca fui rica, eu vim da merda, saí do fundo da casa da minha mãe, eu não tinha nada, não tinha carro nem dinheiro na conta. A gente se ama muito, a gente pensa igual, a gente se completa. Agora, que mulher eu seria de pagar alguém para ter alguma coisa?”, afirmou.

Por fim, Thais Carla disse: “Acham que as pessoas gordas não podem ser amadas. Eu sou linda, maravilhosa e ele me ama do jeito que sou”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS CARLA (@thaiscarla)

Thais Carla foi pedida em casamento em Paris, na França

No ano de 2022, Thais Carla surpreendeu os seus fãs ao mostrar que está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo fotógrafo Israel Reis durante uma viagem para Paris, na França.

"EU DISSE SIM. AAAAAHHHHH. Eu fui pedida em casamento e tô sem acreditar até agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu passei a minha vida toda acreditando que não poderia ser amada ou ter uma família só por causa do meu biotipo (gordo) ouvi tanto isso que acreditei por muito tempo", confessou ela, e completou: "E agora ser pedida em casamento pelo homem que eu mais amo nessa vida, foi A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO. Obrigada meu amor por me escolher @reisdeisrael eu te amo e esse foi o melhor dia da minha vida".

Vale lembrar que Thais Carla e Israel já são pais de Maria Clara e Eva.