Thais Carla realiza sonho de criança em evento de Beyoncé: 'Nem acreditando'

Em entrevista à CARAS Brasil, première de divulgação do filme da Renaissance Tour, Thais Carla falou sobre a vinda de Beyoncé para o país

Thais Carla (32) esteve presente na festa Club Renaissance, em Salvador, na Bahia, durante a premiére de Renaissance: A Film by Beyoncé. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre a realização de seu sonho de criança ao participar do evento. "Nem acreditando."

"É um prazer estar participando desse evento, não estou nem acreditando... quando recebi o e-mail [convite] falei: 'Que? Um evento da Beyoncé aqui? Com copinho dela? Uma pulseirinha?' Eu fui! Eu me sinto realizada, era uma criancinha que estava lá dançando e hoje em dia está em um evento podendo até vê-la!", celebrou Thais Carla.

"Ansiedade a mil, querendo fazer acontecer! Queria prata, alguma coisa rosa, graças a Deus eu tinha, se não ia ter que mandar fazer na costureira, bater lá na porta dela! Foi uma preparação super ok, consegui montar meu look e fiquei pensando 'tomara que ela apareça e fale uma palavrinha e estava ótimo'. Foi uma preparação de ansiedade, meu marido piorou, porque ele é muito mais fã do que eu! Estou muito realizada de estar aqui", completou a bailarina.

BEYONCÉ NO BRASIL

A cantora aterrissou em Salvador, na Bahia, com o seu jatinho no início da noite de quinta-feira, 21, e foi escoltada até o local da festa Club Renaissance. Este é um evento organizado pela equipe da artista para a première do filme Renaissance: A Film By Beyoncé, que é sobre a turnê da diva internacional.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a presença dela foi confirmada por pessoas ligadas ao alto escalão da Prefeitura de Salvador. Antes disso, a Guarda Municipal informou que estava fazendo a escolta dela pelas ruas da cidade após vários carros de luxo serem vistos andando em comboio na saída do aeroporto.

Vale lembrar que os rumores da presença de Beyoncé no Brasil tomou fôlego nas redes sociais após a vinda de um jatinho particular ser noticiada. Assim que o jatinho pousou em Salvador, ela compartilhou uma foto da aeronave com o desenho de um cavalo prateado saindo pela porta. Rapidamente, os fãs foram à loucura com a possibilidade dela estar no país. A festa em Salvador reuniu cerca de 3 mil convidados para assistirem ao filme da cantora e a produção prometeu uma surpresa durante a festa.