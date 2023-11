Thais Carla fala sobre acidente com porta de vidro sofrido pela filha

No encontro com Patrícia Poeta, desta quinta-feira, 2, Thais Carla falou sobre o susto que passou com a filha

A influenciadora digital Thais Carla passou por um susto daqueles na noite da última segunda-feira, 30. Isso porque Eva, sua filha caçula de apenas 3 anos, foi atingida por estilhaços de vidro ao fechar a porta da varanda de casa. Nas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, a pequena se agacha para se proteger dos cacos.

Nas redes sociais, Thais mostrou o vídeo do momento do incidente e contou que a filha não se machucou, apenas levou um susto com o que aconteceu.

Em um depoimento ao Encontro com Patrícia Poeta, Thais contou como a situação aconteceu e disse que a filha está bem: "Eu tomei um susto! Eram umas oito horas da noite, eu já tinha dado banho nas meninas. Elas pediram para brincar mais e foram para o pula-pula”, relembrou a influenciadora.

“Daí eu escuto um barulhão lá fora. Não entendi nada e saímos correndo. Achei que o pula-pula tivesse virado e as duas tinham se machucado. Não teve nenhuma ferida grave, não precisei levá-la ao hospital. Ela ficou cheia de caquinho, com pequenos cortes, mas bem sutil. O importante é que a Eva está bem", disse Thais.

Thais Carla abre o jogo sobre rixa com Jojo Todynho

Thais Carla falou abertamente sobre reprovar as comparações com a funkeira, Jojo Todynho. Através das redes sociais, ela revelou que está "super chateada" com a situação e fez um desabafo sincero em relação à recente polêmica com a cantora.

Nos stories do Instagram, Thais fez questão de negar a rivalidade: "Fiquei super chateada, fazia tempo que não ficava assim, chateada. As páginas querendo criar rivalidade entre mim e Jojo. A Jojo tem a vida dela, eu admiro muito ela e qualquer decisão que ela tomar na vida dela é somente dela. Porque a vida é de quem? Dela”, iniciou.