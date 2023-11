Tata Werneck encanta ao posar com famosos e compartilha foto de infância

A atriz Tata Werneck compartilhou uma série de fotos em bastidores de gravações e ainda publicou um clique de infância

Nesta sexta-feira, 24, Tata Werneck encantou seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos com famosos nos bastidores da TV Globo. A atriz ainda publicou em seu Instagram uma foto de sua infância, e recebeu diversos elogios dos fãs.

A famosa surgiu ao lado do apresentador do Caldeirão, Marcos Mion, e o seu colega de elenco na novela “Terra e Paixão”, Reiner Cedete. A intérprete de Anely na novela das 21h apareceu em outra foto nos bastidores da trama de Walcyr Carrasco, ao lado de Gloria Pires e Débora Falabella, que interpreta sua irmã.

A mãe da pequena Clara Maria ainda apareceu em uma gravação do quadro “TV Teco” do “Caldeirão” ao lado de Lucio Mauro Filho, Ingrid Guimarães,Dani Calabresa, Evelyn Castro e Luis Miranda.

Tata ainda compartilhou uma foto de infância, onde surgia na escola fazendo uma careta. A jovem atriz usava um uniforma e estava cercada de colegas. Na última foto do carrossel, a atriz posava em seu camarim.

“Fotos que amo da semana. O que os jovens chamam vulgarmente de (não sei o nome. Se soubesse não teria posto a descrição)”, escreveu a famosa fazendo referência ao termo photo dump, usado para descrever uma série de fotos, que geralmente contém os melhores momentos da semana.

Nos comentários, a apresentadora Sabrina Sato ficou impressionada com a semelhança de Tata e a filha Clara Maria: “Na quarta foto você está a cara da Clara Maria”. E a mamãe coruja concordou: “Sim”.

Marcos Mion também comentou com muito bom-humor: “Se você passa rápido da primeira para a segunda foto, ida e volta, eu e a Gloria Pires estamos com a mesma cara”. E Tata entrou na brincadeira: “Isso quer dizer que ela pode apresentar o Caldeirão”.

Os seguidores de Tata também adoraram as fotos e rasgaram elogios para a atriz e apresentadora! “Quanta gente linda”, comentou um fã. Outra seguidora declarou: “A mais linda”. Uma admiradora ainda escreveu: “Querida Tata, eu sou sua fã! Você é simplesmente maravilhosa”.

Aniversariante!

Ainda nessa semana, Tata Werneck celebrou o aniversário de 70 anos de seu pai, Alberto. Além de um texto emocionante, a atriz compartilhou uma foto em família com o pai, a mãe Cláudia Werneck e o irmão Diego.

“Foi aniversário de 70 anos do meu pai. Demorei a achar alguém com quem quisesse me casar porque tenho como referência um homem leal, fiel (qualquer coisa me manda por DM com provas assinadas em cartório) que sempre colocou a família acima de tudo. Te amo muito! Deus abençoe sua saúde! Sei que cada fio perdido de cabelo foi uma noite de sono esperando a gente chegar, ou indo pegar a gente às 3 da manhã. Ou rezando em casa para eu passar de ano. Ou escondido na mata quando íamos numa praia ou cachoeira. Meu maior fã. Sou sua maior fã também”, escreveu Tata.