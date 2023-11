Tata Werneck celebra o aniversário de 70 anos de seu pai: “Meu maior fã”

A atriz e apresentadora Tata Werneck fez uma homenagem emocionante no aniversário de 70 anos de seu pai, Alberto

Nesta quinta-feira, 23, Tata Werneck foi às suas redes sociais celebrar o aniversário de 70 anos de seu pai, Alberto. A atriz escreveu uma bela homenagem acompanhada de uma foto de família publicada em seu Instagram.

Na foto, Tata, seu irmão Diego, sua mãe Cláudia Werneck e seu pai surgiam com looks elegantes. A intérprete de Anely na novela “Terra e Paixão” usava um vestido verde, seu irmão estava com uma camisa branca e calça cinza, Cláudia usava um vestido laranja e Alberto estava com camisa azul e terno preto.

“Foi aniversário de 70 anos do meu pai. Demorei a achar alguém com quem quisesse me casar porque tenho como referência um homem leal, fiel (qualquer coisa me manda por DM com provas assinadas em cartório) que sempre colocou a família acima de tudo. Te amo muito! Deus abençoe sua saúde! Sei que cada fio perdido de cabelo foi uma noite de sono esperando a gente chegar, ou indo pegar a gente às 3 da manhã. Ou rezando em casa para eu passar de ano. Ou escondido na mata quando íamos numa praia ou cachoeira. Meu maior fã. Sou sua maior fã também”, escreveu Tata.

Nos comentários da postagem, a atriz Beth Goulart desejou um feliz aniversário para o pai da famosa: “Parabéns para seu pai, muitas felicidades”. Cláudia Werneck elogiou a homenagem da filha: “Que lindo, meu amor de filha”. E Reiner Cadete, que faz par romântico com Tata na novela das 21h, comentou com emojis de coração.

Os seguidores de Tata também adoraram a homenagem e desejaram felicidades para Alberto. “Você é a maior, Tata. Grande abraço para todos da sua família e um ótimo dia de aniversário ao seu pai por ter uma das maiores preciosidades da comédia brasileira conosco”, escreveu um fã. “70? Tio está mais inteiro do que eu de 23 anos! Parabéns, que Deus abençoe”, brincou uma seguidora. Outro admirador desejou: “Feliz dia para o seu pai! Tudo de bom”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Amor!

Ainda nessa semana, Tata Werneck mostrou um momento romântico ao lado do seu marido, o ator Rafa Vitti. Os pais da pequena Clara Maria estão contracenando juntos na novela "Terra e Paixão", e aproveitaram para ficarem juntinhos nos bastidores das gravações.

A artista e apresentadora gravou o amado descansando em um sofá do set de filmagens e publicou em suas redes sociais. Logo depois, Tata aparece no colo de Rafa e os dois dão um sorrisinho para a câmera.