Tata Werneck encanta ao mostrar quatro gerações da família com filha, mãe e avó

Atriz e comediante Tata Werneck compartilha clique ao lado de Clara Maria, Claudia Werneck e avó, Vera

Nesta sexta-feira, 7, a atriz e comediante Tata Werneck decidiu derreter os corações de seus seguidores! Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou um clique de um momento em família bem fofo, no qual aparece mostrando as quatro gerações de sua família juntas.

“Quatro gerações de bicos! Aniversário da Bisa Vera”, escreveu a apresentadora e humorista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Tata aparece acompanhada ao lado de sua filha, Clara Maria, sua mãe, Claudia Werneck, e sua avó, Vera.

Os comentários foram inundados de elogios para a linda família. “Rainhas! Viva dona Vera”, disparou o cunhado da apresentadora, João Vitti. “O bico da Clara e da sua mãe são iguais”, brincou uma outra seguidora. “Que foto linda, que momento precioso. Uma memória eterna, com certeza!”, exaltou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição da família.

Tata Werneck encanta seguidores ao postar vídeo com a filha: “Fofura”

Tata Werneckencantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo fofo com a filha Clara Maria. Mãe e filha surgiram com roupas iguais cantando em uma festa junina. O look combinado por mãe e filha era um roxo com detalhes em amarelo. A música escolhida para ser performada por Tata e Clara durante o arraial foi “Amor I Love You” de Marisa Monte. Apesar de tímida a menina de três aninhos cantou e ainda recebeu um beijo da mamãe coruja.

“Eu amo cada detalhe da minha deusa. Eu te amo perdidamente. Muita gente pergunta se somos gêmeas. Mas não. Há uma diferença de idade. Se voltar o vídeo em câmera lenta vai perceber”, brincou Tata na legenda sobre a semelhança com a filha.

Os seguidores de Tata adoraram a performance de mãe e filha e rasgaram elogios à Clara nos comentários! “Essa deusa é demais”, escreveu um fã. E outra seguidora notou: “Ela cantando toda tímida”. E outra admiradora comentou: “Tão linda”.

Além do vídeo com a filha, Tata também compartilhou diversos vídeos do arraial que participou neste último final de semana. O evento contou com a presença da cantora e ex-BBB Aline Wirley, que cantou a canção “Ragatanga” no palco com Tata, Clara e Letícia Colin. A atriz da novela Terra e Paixão ainda surgiu com o amigo e comediante Eduardo Sterblich cantando no palco. Ainda estavam presentes na festa realizada na casa de Tata e seu marido Rafa Vitti, o ator Rodrigo Lombardi e a atriz Tathi Lopes, que está contracenando com a comediante e apresentadora na novela das 21h.