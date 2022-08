Tata Werneck brinca ao posar com a família e os padrinhos de casamento: ''Nunca nos deram um presente''

Apresentadora Tata Werneck tira sarro de seus padrinhos de casamento ao postar foto de passeio com eles, Rafael Vitti e Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 10h58

A apresentadora Tata Werneck (38) arrancou risadas dos seguidores na manhã desta segunda-feira, 01, ao compartilhar um registro em família!

Bem-humorada como sempre, a humorista, que comanda o programa Lady Night, publicou uma foto ao lado do marido, Rafael Vitti (26), da filha do casal Clara Maria, de 2 anos, dos seus padrinhos de casamento, o também ator Gabriel Louchard (37) e sua esposa, Natalia Paes, e o filho deles, Theo, de um aninho.

Em seu feed no Instagram, a comediante mostrou um passeio com a família e os padrinhos em shopping e brincou que nunca ganharam um presente do casal.

"Nossos padrinhos de casamento @gabriellouchard e @_nataliapaes que nunca nos deram um presente sequer de casamento. Porém, nos infelizmente, não resistimos a eles acabamos desenvolvendo amor por eles e até abrimos mão do presente. Mas fica o recado", disse Tata na legenda.

Confira a foto de Tata Werneck com a família e os padrinhos de casamento:

Rafael Vitti se derrete ao mostrar passeio com a família toda

Recentemente, Rafael Vitti encheu seu feed de amor ao compartilhar um lindo clique de um momento de lazer ao lado da esposa, Tata Werneck, da filha Clara Maria, e da cachorrinha, Pepe, que é deficiente visual. O famoso arrancou elogios dos fãs ao exibir a pequena imitando a mãe. Na foto, Clara posou fazendo joinha com uma das mãos dentro do carro. "Minha tropa", declarou o papai.

