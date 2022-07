Rafael Vitti se derrete ao mostrar passeio com Tata Werneck, Clara Maria e pet: ''Minha tropa''

Ator Rafael Vitti compartilha passeio de carro com a esposa, Tata Werneck, a filha do casal Clara Maria, e cachorrinha da família

O ator Rafael Vitti (26) encheu seu feed de amor ao compartilhar um lindo clique nas redes sociais em que aparece na companhia da família!

O famoso, intérprete de Davi/Rafael na novela das seis Além da Ilusão, mostrou um momento de lazer ao lado da esposa, Tata Werneck (38), da filha do casal Clara Maria (2), e da cachorrinha, Pepe, deficiente visual.

Em seu perfil no Instagram, o artista se declarou ao dividir foto encantadora durante passeio de carro e arrancou elogios dos fãs ao exibir a pequena imitando a mãe. Na foto, Clara posou fazendo joinha com uma das mãos.

"Minha tropa", declarou Rafa Vitti na legenda da postagem.

"Caca e Pepe são exatamente a mistura de nós dois", disse Tata nos comentários do post. Os fãs não pouparam elogios à família. "Família linda", "Rafa, linda família. Que Deus te abençoe meu amor", "Maravilhosos", "Como a Clara tá grande e mais linda ainda", "Até o doguinho tem a cara de vocês", destacaram alguns admiradores.

Vale lembrar que Rafael já finalizou as gravações de Além da Ilusão, que fica no ar até meados de agosto.

Confira a foto de Rafael Vitti com Tata Werneck, Clara Maria e cachorrinho da família:

Rafael Vitti e Tata Werneck curtem passeio com Clara Maria

Rafael Vitti foi flagrado em shopping no Rio de Janeiro com Tata Werneck e a filha Clara Maria. O casal surgiu de mãos dadas com a herdeira durante o passeio. A pequena apareceu usando um macacão verde enquanto curtia o momento em família.

