Tata Estaniecki encanta com ensaio fotográfico em família: "Nós 4"

A influenciadora digital Tata Estaniecki se derreteu ao surgir ao posar com Júlio Cocielo e os filhos, Beatriz e Caio

Na tarde desta quinta-feira, 15, Tata Estanieckiencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de um lindo ensaio fotográfico que realizou ao lado do marido e dos dois filhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital surgiu sorridente ao lado de Júlio Cocielo e dos herdeiros, Beatriz, que está com três anos, e Caio, que fará um mês de vida no próximo dia 20. A mamãe coruja também dividiu alguns registros da primogênita segurando o irmão caçula.

Ao dividir o ensaio fotográfico realizado pela fotógrafa Katia Rocha na internet, Tata, que está afastada do podcast PodDelas devido à licença maternidade, se derreteu. "Nós 4", escreveu ela na legenda da publicação. Nas imagens, a família aparece usando looks brancos.

Os internautas se derreteram pelos registros. "Perfeitos", disse uma seguidora. "A tal da meta", afirmou outra. "Os mini Júlios", brincou uma fã sobre a semelhança das crianças com Cocielo. "Deus abençoe muito essa família linda", falou mais uma.

Confira os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Estaniecki Cocielo (@tata)

Leia também:Com foto em família, Tata Estaniecki presta homenagem no aniversário de Júlio Cocielo

Tata se choca ao descobrir leite saindo da axila

Dias após o nascimento do segundo filho, Tata acabou percebendo um inchaço nas axilas. Em sua rede social, a mamãe contou que acabou descobrindo uma mama acessória na região, que é quando há tecido mamário em outra parte do corpo. Com a ajuda da médica, em sua última consulta, ela mostrou para a profissional o suposto pelo encravado e fez a descoberta.

"Gente, simplesmente, muitas pessoas confundem com gordura na axila, mas pode ser uma mama acessória, pelo o que ela me falou é muito comum. Resumidamente: eu achei que era um pelo encravado na axila, esse pelinho só encravou nas duas gestações, na gestação da Bia também encravou, mas eu nem dei bola, ele sumiu, agora com o Caio ele voltou e aí o que acontece, quando você tem o tecido mamário fora da região do peito, enfim, e acaba vindo aqui pra axila e aí se eu apertar essa bolinha sai leite", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!