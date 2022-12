Tássia Camargo diz que Pelé a ajudou quando a filha de 2 anos morreu

Tássia Camargo relembra o apoio que recebeu de Pelé ao perder a filha de 2 anos: 'Apenas para dar-me força'

A atriz Tássia Camargo fez uma homenagem de despedida para o ex-jogador de futebol Pelé nesta quinta-feira, 29, ao saber da morte dele aos 82 anos. Em suas redes sociais, ela relembrou o apoio que recebeu do ex-atleta quando viveu uma das maiores dores de sua vida: a perda da filha, que tinha dois anos de idade quando faleceu em decorrência de uma doença rara.

Em sua mensagem, ela contou que Pelé a apoiou para superar a dor do luto. "O que falar do Rei Pelé? Assusti muitos jogos do Pelé em preto e branco na TV. NUNCA imaginei um dia ser sua amiga. Falar tanto... Não só o rei do futebol, mas como amigo que ajudou-me muito psicologicamente na morte da minha filha Maria Júlia. Disse-me :"Pratique futebol feminino". Foi o que fiz. Um dia, numa partida no meu condomínio no condomínio NOVA Ipanema, na Barra da Tijuca, estava lá ele a assistir. Apenas para dar-me força", disse ela.

E completou: "Tenho uma carta dele escrita à mão que não vou postar porque está no Brasil ainda guardada. Ajudou-me com um espetáculo meu chamado "Josmarina". Um monólogo. Tinha uma empresa chamada PELÉ PRODUÇÕES ARTISTAS. Vão achar que tivermos algo... Enganam-se, pois era só empatia. Conheci uma "família" dele no edifício CHOPIN. No dia desse video presenciei a gravação, como no dia em que foi no campo do Chico e deixou a marca de seus pés no campo do Politheama".

Então, ela relembrou a amizade deles. "Falávamos muito quando morava em New York pelo telefone. Ele nunca fez o que muitos fazem hoje. Exibir o seu dinheiro e seus carros. Pelé era simples e manteve esse legado apesar do dinheiro que tinha. Sempre teve juízo. Pena muitos não terem seguido esse legado. Agradeço por tudo, pelos ensinamentos, pelo futebol ímpar. Os meus sentinentos aos filhos, família, amigos em comuns e fãs. Mestre descanse em paz e até já", comentou.