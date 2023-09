Tarólogo faz previsão sobre novo relacionamento de Key Alves; confira

Key Alves foi flagrada em clima de romance com empresário em agosto; tarólogo previu novo relacionamento para a ex-BBB há três meses

Key Alves (23), que já deu o que falar na web com seus relacionamentos, engatou romance com o empresário Luiz Gustavo Mustafe Peres, com quem foi flagrada em clima de amor em agosto. Em entrevista à Contigo!, há três meses, o tarólogo Val Couto fez previsão para a vida amorosa da ex-BBB com uma nova relação para a atleta. Confira o que ele previu para Key Alves.

"Ela passou por uma decepção muito grande. Vejo que a decepção que ela passou foi grande demais na vida dela, mas vejo muita sorte que chega, principalmente ligado ao lado financeiro. Esse lado vai estar muito bem, ela vai ser muito feliz", compartilhou o tarólogo sobre Key Alves , que viveu término turbulento com Gustavo Cowboy (34) em abril deste ano.

"Key Alves vai se envolver em um novo relacionamento, tem um novo relacionamento chegando, algo que vai fazer ela muito feliz na vida. 'Val, você quer dizer que ela vai ser feliz no novo relacionamento?', vai. Tem algo somando aqui para ela, que fará ela muito feliz. Mas também vejo que ela precisa tomar muito cuidado com as decisões que ela vem a tomar, para não se arrepender sobre isso também", acrescentou Val Couto sobre o novo relacionamento da ex-BBB.

Após receber críticas de internautas por assumir novo romance com Luiz Gustavo Mustafe Peres, Key Alves declarou pelas redes sociais: "Só uma coisinha galera, sobre ontem: sofri sim pelo meu término há meses atrás, e quando sou vista seguindo a minha vida, eu sou a que enganou vocês? Onde vocês estão com a cabeça? A vida segue! E eu não duro muito tempo solteira, não foi bem por mim não que vocês foram enganados".