Tarólogo crava futuro do casal Lexa e Guimê em previsão bombástica: "Não existe"

Tarólogo crava futuro do casal Lexa e Guimê; para ele, casal realmente chegou ao fim

O tarólogo Victor Valentim, cravou que o casal Lexa e MC Guimê chegou ao fim. A partir da leitura das cartas, ele garante que os dois não vão mais ficar juntos e devem manter a decisão que colocou fim no relacionamento. Segundo ele, o término não tem volta.

"Pelas cartas o casal não vai ficar junto . A dor que a Lexa está passando é muito grande. Ela está completamente triste, magoada, decepcionada. Com uma sensação de que tudo aquilo que ela construiu com ele foi por água abaixo. Não existe uma possibilidade dela voltar a acreditar nele depois deste caso , a confiança acabou", afirma.

Para o tarólogo, o momento será uma oportunidade para o cantor. "O Guimê está muito triste e arrependido. As cartas mostram que ele sabe do seu erro mas também quer aproveitar a oportunidade dos holofotes para lançar uma música nova provavelmente falando pelo o que passou. Ele está em busca de oportunidades. A questão financeira para eles é o que mais pega - por conta da separação e divisões de bens etc".

No momento mais surpreendente, ele disse que Lexa deve encontrar um novo amor em breve. "A Lexa está numa onda muito forte de energias negativas e de decepção. Ela tinha muitos projetos com ele, principalmente pós BBB. Agora vai seguir pra um novo caminho. Agora, as cartas aparecem a energia de uma nova pessoa vindo pra ela em breve. Um homem que vai auxiliá-la a sair desta energia pesada da separação e que vai apoiar ela. Também podendo ser um novo pretendente para ela que surge ainda este ano", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Bruna Griphao e Gabriel Santana conversaram sobre sentimentos

Durante a festa do líder, Bruna Griphao conversou com Gabriel sobre os sentimentos do ator, que já confessou estar gostando dela.“Tirando o lado amoroso da situação, eu acho que isso é muito uma confusão da sua cabeça, pelo que a gente está vivendo aqui. Eu acho que quando a gente sair, ou se eu saísse, ia ser outra sensação”, ela opinou.

Ele então rebateu e afirmou estar seguro sobre seus sentimentos: “Eu tenho muita segurança do que eu sinto, e não é um problema pra mim a não reciprocidade. Mas eu não tenho medo do que eu sinto, se eu tivesse medo eu teria me afastado de você aqui dentro”.

Ela disse que tudo o que viveu no BBB 23 não a permite colocar o ator em um lugar de relação além de amizade.

"Eu tenho um carinho muito grande, eu amo ficar perto de você. Eu amo você, você me faz me sentir muito bem, tanto que eu procuro você. Mas eu acho que as coisas que eu vivi aqui, eu acho que é o lugar que a gente tem que dar um passo pra trás e analisar as coisas”, ela desabafou.