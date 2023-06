Taís Araujo se diverte ao brincar com perucas e deixa fãs chocados com mudanças

Atriz Taís Araujo brinca que cada peruca trouxe uma personalidade diferente para si mesma e deixa fãs encantados

Nesta sexta-feira, 9, a atriz Taís Araujo usou suas redes sociais para aparecer completamente irreconhecível! Em alguns cliques, a famosa surge brincando com perucas de diferentes cores, como loiro, castanho e até mesmo roxo, deixando os internautas chocados com a diferença que cada uma faz.

“Para cada cabelo, uma personalidade diferente. Vocês também são assim?”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No álbum, Taís aparece fazendo diversos carões enquanto tira as fotos.

Em uma das fotos, a atriz aparece usando uma peruca com os fios azuis, já em outra, sensualiza com um cabelão loiro. Em mais uma, Taís aposta nos fios ruivos, além de ousar e arriscar uma peruca roxa, que até combinou com ela. Além disso, aproveitou duas perucas cacheadas, uma de cor castanha e outra loira.

Os comentários foram inundados de elogios para as aventuras capilares da famosa nas redes sociais. “Sua linda de todos os jeitos”, apontou a atriz Mariana Ximenes. “Taís Araujo no taisverso”, brincou um outro seguidor. “O azul ficou maravilhoso”, exaltou um terceiro internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Taís Araujo.

Taís Araujo é uma atriz e apresentadora de 44 anos de idade, nascida no dia 25 de novembro de 1978, na cidade do Rio de Janeiro. Formada em jornalismo, nunca exerceu a profissão. Começou sua carreira já como protagonista, em Tocaia Grande, na Rede Manchete. O primeiro papel de grande reconhecimento na TV Globo foi em A Cor do Pecado, em 2004.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)



Taís Araujo curte passeio com o filho

Há poucos dias, a atriz Taís Araujo (44) aproveitou a tarde para curtir um passeio com seu filho mais velho, João Vicente (11), fruto do casamento com o ator Lázaro Ramos (44). Os dois foram flagrados durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro. Inclusive, João mostrou o quanto cresceu nos últimos tempos e está chegando cada vez mais perto da altura de sua mãe. Vale lembrar que a atriz e o ator também são pais de uma menina, Maria Antonia (8).