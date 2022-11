Taís Araujo relembra foto com Lázaro Ramos no batizado dos filhos: ''Não acredito que tava fofocando''

A fofoca edifica o casamento! A atriz Taís Araujo posta clique antigo fofocando com Lázaro Ramos em batizado dos dois filhos

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 11h27

A fofoca edifica o relacionamento! A atriz Taís Araujo (43) iniciou esta segunda-feira, 07, relembrando um momento especial ao lado do marido, Lázaro Ramos (44)!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que dá vida a Clarice na novela Cara e Coragem, compartilhou uma foto em que os dois aparecem no batizado dos filhos, João Vicente e Maria Antônia.

Na imagem, o casal aparece na igreja segurando velas. Com sorrisos no rosto, Taís surgiu cochichando no ouvido do amado e brincou que estavam fofocando na cerimônia.

"Passei no corredor aqui de casa, dei de cara com essa foto e pensei: Cara eu não acredito que eu estava fofocando com o @olazaroramos no meio do batizado dos nossos filhos, não acredito que tive essa capacidade, bom eu espero que não… Mas parece que estamos fofocando né? Bom dia para os fofoqueiros de plantão! Foto do nosso amado amigo @andre.dsm77, pai da Clarice", escreveu Taís Araujo ao legendar a publicação.

"Eu amo fofocar com meu Vevé hahahahah às vezes até deixamos as brigas de lado porque aparece um bafao tão grande que não tem como esperar! Hahahaha", comentou Carmem Virginia. "E tem coisa melhor que fofoca amorosa?", questionou Claudia Di Moura. "Fofoca é a base forte de um relacionamento", "Fofocar com o amor é um negócio bom demais", "Os solteiros não têm um minuto de Paz, "Oi Deus! Sou eu de novo'", disseram ainda os fãs.

Confira a foto de Taís Araujo com Lázaro Ramos em batizado dos filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Lázaro Ramos mostra comemoração de aniversário com a família e famosos

O ator Lázaro Ramos completou mais um ano de vida na última terça-feira, 01, e não deixou a data passar em branco! O artista fez uma festa intimista em sua casa no Rio de Janeiro ao lado da família, e também recebeu amigos famosos na celebração. Em seu feed no Instagram, Lázaro compartilhou um vídeo mostrando detalhes da festa intimista ao lado da mulher, Taís Araujo, os filhos, João Vicente e Maria Antônia, e aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que ganhou no seu dia. Artistas como Adriana Esteves, Regina Casé, Carolina Dieckmann, Elisa Lucinda, Flávia Oliveira e Maju Coutinho marcaram presença na festa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!