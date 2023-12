Taís Alcântara: o que falta descobrir sobre a 'amiga' de Marcelinho Carioca

Saiba o que ainda não está esclarecido no sequestro de Marcelinho Carioca; investigadores não confirmaram se Taís Alcântara também foi vítima

Um detalhe do sequestro de Marcelinho Carioca ainda não foi esclarecido pelas investigações. Já liberado pelos criminosos após pagar parte do resgate, o ex-jogador de futebol já prestou os primeiros esclarecimentos sobre o caso.

Em conversa com a imprensa, ele afirmou que não é amante de Taís Alcântara de Oliveira Moreira, de 36 anos, mulher que aparece com ele em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, os dois se conheceram quando ele foi Secretário de Esportes de Itaquaquecetuba.

"Conheço o ex-marido dela, Márcio, e os dois filhos dela. Thais é minha amiga há três anos. Ela é íntegra, guerreira. Falaram um monte de coisa e eu não tenho nada com a Thais, nem ela comigo" , falou o ex-jogador durante a coletiva.

A versão diverge do que ele disse no vídeo gravado pelos criminosos, quando afirmou que saiu com uma "mulher casada". "Eu estava num show em Itaquera, curtindo um samba e eu saí com uma mulher que é casada, fui saber depois, e o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e esse foi o BO", disse no vídeo que viralizou. Ele alega que foi coagido a inventar a história.

Taís foi sequestrada?

Um detalhe sobre o caso ainda não ficou claro: os investigadores não confirmaram se Taís foi ou não sequestrada ao lado do ex-jogador. Na coletiva de imprensa, o craque deu a entender que ela também foi vítima do crime. É possível que os dois tenham se pronunciando oficialmente como parte das investigações.

Quem é Taís?

Taís Alcântara de Oliveira Moreira tem 36 anos e é mãe de dois meninos, frutos do relacionamento com o comerciante Márcio Moreira. Segundo a advogada da vítima, os dois estariam separados há poucos meses, mas ainda não oficializaram o divórcio. Ela atua na Secretaria de Esportes de Itaquaquecetuba e recebe um saláriode R$ 2,6 mil ao mês.

Marcelinho Carioca esteve no show de Thiaguinho antes de ser sequestrado

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca estava desaparecido desde o último domingo, 17, e o caso é tratado como sequestro pela Polícia Civil de São Paulo. Apenas um dia antes de desaparecer, ele fez o seu post mais recente nas redes sociais, no qual celebrou o encontro com o cantor Thiaguinho.