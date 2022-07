Tadeu Schmidt celebra imunização contra a Covid-19 e gripe

O apresentador tomou a vacina da Covid-19 e da gripe uma em cada braço e comemorou em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 18h50

Nesta sexta-feira, 29, Tadeu Schmidt compartilhou em seu Instagram que está imunizado contra a Covid-19 e a gripe!

O apresentador do Big Brother Brasil tomou uma vacina em cada braço e compartilhou um vídeo com as imagens do momento.

“Parece Wakanda Forever, mas é outro gesto, igualmente lindo: Vacina Forever! Covid de um lado, Ilfluenza do outro”, escreveu o apresentador na legenda da postagem.

A participante do BBB 22, Jessilane parabenizou Tadeu: “É isso ái Tadeu! Contando os minutos para a minha quarta dose”.

Os seguidores do ex apresentador do Fantástico celebraram a imunização! “É isso aí meu querido Tadeu, vacina sim”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Viva a ciência, viva seu exemplo”.

