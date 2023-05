Tá estourada! Deolane Bezerra é flagrada com biquíni cavadíssimo em praia no Rio

Deolane Bezerra é flagrada pegando uma praia antes de casamento milionário; veja fotos

A advogada Deolane Bezerra foi flagrada nesta quarta-feira, 10, aproveitando para tomar um banho de mar no Rio de Janeiro. Ela está na capital fluminense para brilhar em um casamento badalado e aproveitou a tarde de folga.

Com um biquíni transpassado com estampas, ela exibiu seu shape sequinho. A ex-A Fazenda também apareceu com uma parte de baixo bem cavada e mostrou uma beleza impressionante para o deleite dos fãs.

Deolane Bezerra é uma das convidadas do casamento da influenciadora Mirella Janis com o empresário Yugnir Ângelo. A cerimônia, que terá show do cantor Felipe Araújo, está avaliada em R$ 2 milhões.

No finalzinho de abril, a influenciadora emocionou os fãs ao publicar uma homenagem para o funkeiro MC Kevin no dia em que ele completaria 25 anos. Além de compartilhar uma foto dos dois de mãos dadas, ela abriu o coração.

"O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos". A advogada concluiu a declaração dizendo: "Te amarei eternamente! Saudades".

Veja:

Na ocasião, a ex-sogra de Deolane Bezerra e mãe do funkeiro, que morreu ao cair da sacada de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, também lamentou a saudade do filho. “Fala que ama hoje. Beija hoje. Peça perdão hoje. Porque realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho. Para sempre 17: 27. Tá difícil aqui sem você, mas obrigada por tudo. Sem palavras para falar o quanto eu amo você. Tenho certeza que você se foi, mas o amor que eu tenho por você é para sempre", aconselhou Valquiria Nascimento nos stories na frente do túmulo cheio de flores do cantor. A família até hoje não se recuperou da partida precoce do cantor que estava no auge da fama.