Suzy Lopes revela sabotagem ao trabalhar com comédia na TV: 'Me desesperou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Suzy Lopes também comenta sobre seu papel em Guerreiros do Sol, produção da Globo que estreia em 2025

No ar em No Rancho Fundo (Globo), Suzy Lopes (45) revela ter resistido entrar em papéis cômicos na TV. Na trama da faixa das 18h, ela revive a personagem Cira, de Mar do Sertão, e não esconde a empolgação com o lançamento de Guerreiros do Sol (Globoplay), em que o grande público poderá a ver em mais um papel dramático.

"Durante muito tempo, isso [trabalhar com comédia] me desesperou. Se for olhar meus filmes, eles são todos trágicos. Não tem nenhuma comédia, isso só falando do cinema, no teatro então, era muito dramático", diz Suzy Lopes , em entrevista à CARAS Brasil.

Nos cinemas ela esteve em produções mais ligadas ao drama e suspense como Bacurau, Divino Amor, Paloma, Fim de Festa e Beiço de Estrada. Porém, desde que entrou para a TV, ela tem encarado papéis mais cômicos, como a fofoqueira Cira, Valdirene, de Quanto Mais Vida, Melhor! (Globo, 2022), e a Mulher Barbada de Cine Holliúdy: A Série (2019).

Leia também: Suzy Lopes revela clima nos bastidores de No Rancho Fundo: 'Tem concurso'

"Eu tinha muito medo de ser chamada para fazer comédia porque eu era uma pessoa engraçada, mas não uma atriz cômica. A autossabotagem é um dos maiores males do ser humano. Quando chegava self tape de comédia, eu desconversava. Hoje, com análise, entendi que eu estava me sabotando."

Ela diz que, atualmente, enxerga a televisão como um local em que também pode explorar sua veia cômica e trabalhos na comédia. Mesmo assim, ela está empolgada para que o público conheça Celsa, sua personagem de Guerreiros do Sol.

"Em Guerreiros do Sol, o público vai ver outra Suzy. É diferente de tudo o que eu já fiz na Globo", acrescenta sobre a produção que estreia em 2025. "O grande público não é o do cinema ou teatro, o Brasil é um país muito televisivo. Estou muito interessada em saber como o público vai receber Celsa."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SUZY LOPES NO INSTAGRAM: