Suzana Pires revela quando soube da traição de Marcos Pasquim

Suzana Pires relembra quando foi traída por Marcos Pasquim e conta como soube da notícia: 'Ele deu mole ali'

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 13h27

A atriz Suzana Pires (45) relembrou como descobriu que foi traída pelo ator Marcos Pasquim (52) quando eles namoraram há mais de 10 anos. Em participação no podcast Papagaio Falante, ela contou que o namorado foi flagrado aos beijos com outra mulher e a notícia saiu na capa de um jornal da época. Então, ela recebeu a notícia da traição do próprio Pasquim, que foi quem mostrou o jornal para ela.

“A gente tinha um combinado: eu viajava com a minha peça, e ele com o trabalho dele. Aí eu falei: se você fizer alguma coisa, você me conta e me preserva. Aí ele perdeu a mão e não conseguiu proteger a relação. Isso foi pra mídia e foi um caos na minha vida. Ele ficou, saiu no jornal, ele não me avisou. Ele mentiu um dia antes, ele me expôs completamente. Ele deu mole ali”, disse ela.

Então, Suzana lembrou quando viu o jornal. “Nesse dia que saiu no jornal, eu estava dormindo na casa dele. Ele entrou no quarto para me acordar, com uma cara estranha. Ele estava com a mão para trás com o jornal na mão, e falou: 'saiu isso aqui no jornal', e começou a chorar. Eu tive um choque, porque era página inteira do jornal. E eu falei para ele: 'Depois a gente resolve isso, tenho que trabalhar'. Entrei no carro e comecei a chorar”, declarou.

Por fim, a atriz contou que os dois dão risada hoje em dia sobre a situação. “Há um mês, saímos para jantar e demos risada disso”, garantiu.

Suzana Pires já revelou como ficou após a notícia da traição

Recentemente, Suzana Pires conversou com Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a traição de Marcos Pasquim e contou que ficou muito mal na época. “Ali foi uma coisa que eu olhei e falei, tudo bem. Fiquei um lixo por uns dois meses e depois me recuperei. Já imaginou se eu caso?”, disse ela, que não guarda mágoas do que aconteceu. “O Pasquim é um cara incrível, mas para ser amigo [risos]. A gente era o casal do momento, era paparazzi na minha antes [da traição] e depois mais ainda”.

Então, Leo Dias lembrou que ela recebeu um comentário de Susana Vieira na época da repercussão. “A Susana Vieira é maravilhosa. [Ela falou:] 'Agora sim você é uma estrela. Você tem uma tragédia pessoal, você está exposta e só uma estrela fica exposta'. Eu falei: 'Suzana, eu te amo! Você tem razão'. Eu estava na terceira ou quarta novela, eu não estava nem entendendo isso. Se eu estou com dúvida de alguma coisa, é a Susana Vieira [quem eu procuro]”, declarou.

