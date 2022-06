Suzana Pires relembra traição de Marcos Pasquim: 'Fiquei no lixo por uns dois meses'

Suzana Pires recorda quando foi traída na época do namoro com o ator Marcos Pasquim e relembra comentário de Susana Vieira

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 12h01

A atriz Suzana Pires (45) relembrou quando terminou o namoro com o ator Marcos Pasquim (52) após ser traída por ele. Os dois viveram um relacionamento há mais de 10 anos e ele foi flagrados aos beijos com outra mulher quando eles ainda estavam juntos. Agora, ela relembrou como se sentiu na época com a repercussão do assunto.

Em uma conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a atriz relembrou quando a traição foi capa de um jornal. “Ali foi uma coisa que eu olhei e falei, tudo bem. Fiquei um lixo por uns dois meses e depois me recuperei. Já imaginou se eu caso?”, disse ela, que não guarda mágoas do que aconteceu. “O Pasquim é um cara incrível, mas para ser amigo [risos]. A gente era o casal do momento, era paparazzi na minha antes [da traição] e depois mais ainda”.

Então, Leo Dias lembrou que ela recebeu um comentário de Susana Vieira na época da repercussão. “A Susana Vieira é maravilhosa. [Ela falou:] 'Agora sim você é uma estrela. Você tem uma tragédia pessoal, você está exposta e só uma estrela fica exposta'. Eu falei: 'Suzana, eu te amo! Você tem razão'. Eu estava na terceira ou quarta novela, eu não estava nem entendendo isso. Se eu estou com dúvida de alguma coisa, é a Susana Vieira [quem eu procuro]”, declarou.

Em outro momento, Suzana Pires foi questionada se a monogamia é importante em um relacionamento e ela voltou a citar o caso com Marcos Pasquim. “Seja honesto comigo, porque o problema do Pasquim foi ele não ser honesto. Se ele tivesse me falado, tá tudo bem! Isso é lealdade. É mais importante do que fidelidade. Ou você é leal ou não vai rolar”, entregou.

Atualmente, a atriz contou que está envolvida com um homem, mas manteve a identidade dele em sigilo. “Hoje eu tenho um cara na minha vida. Eu gosto de dizer que é um parceiro”, disse ela, que usou um aplicativo de namoro durante a pandemia e escolheu um aplicativo pago. “Vou fazer esse investimento [de entrar no aplicativo]. Já é difícil alguém ter acesso a mim, já tava complicado, por conta da minha vida. Eu gosto da minha vida discreta, eu posso fazer as minhas coisas discretamente”, contou.

Suzana Pires celebra o encontro com Leo Dias:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzana Pires (@suzipires)