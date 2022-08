Suspeito de assassinar ator de 'Barriga de Aluguel' é preso no Rio de Janeiro

Homem suspeito de assassinar bebê de 'Barriga de Aluguel' é preso no Rio de Janeiro; investigações tentam descobrir a identidade de um segundo suspeito

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 12h28

Foi noticiado na última quinta-feira, 25, que Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos, foi preso por suspeita de ter assassinado o ex-ator Bruno Moreira, que ficou conhecido nacionalmente por interpretar o bebê da novela Barriga de Aluguel (1990), folhetim de sucesso da TV Globo.

De acordo com informações do G1, o rapaz se entregou à polícia durante uma operação dos oficiais na comunidade da Guacha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O suspeito teve a prisão decretada pela Justiça e já era considerado foragido. Entretanto, as investigações tentam descobrir a identidade de um segundo suspeito que ajudou no crime.

Bebê da novela 'Barriga de Aluguel' é assassinado no Rio de Janeiro:

O administrador de 32 anos foi morto enquanto trabalhava como motorista de um aplicativo de corridas. Na ocasião, ele foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta na Marechal Hermes, Zona Norte da capital carioca.

O veículo roubado foi encontrado no dia seguinte, completamente queimado, no bairro de Turiaçu, afirmou o G1: "Ele não reagiu, nada, foi maldade. É uma saudade muito grande, é uma dor muito grande”, disse Liliana Ferreira Leite, mãe de Bruno Moreira."É mais uma mãe chorando, é mais uma mãe lamentando pelo o que aconteceu, e todos os dias a gente vê nos noticiários mais uma mãe chorando, mais uma mãe enterrando seu filho, mais uma mãe sofrendo pelo resto da vida", lamentou.

O ex-ator interpretou o filho de Clara (Claudia Abreu) e Ana (Cássia Kis) no folhetim de Gloria Perez (73), que também lamentou a morte trágica: "E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, é mesmo assim atiraram nele. Sem palavras", declarou ela.