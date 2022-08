Bebê da novela 'Barriga de Aluguel' é assassinado no Rio de Janeiro

Participação em novela:

Em um depoimento ao RJ1, publicado na última terça-feira, 23, a mãe do ator disse que ele sentia orgulho do trabalho que fez quando era um bebê no folhetim. "A novela foi uma das boas recordações. Ele tinha orgulho de ter feito a novela. Meu filho foi muito amado e só tinha amor para dar", declarou.

"É mais uma mãe chorando, é mais uma mãe lamentando pelo o que aconteceu, e todos os dias a gente vê nos noticiários mais uma mãe chorando, mais uma mãe enterrando seu filho, mais uma mãe sofrendo pelo resto da vida", lamentou.

Ainda nas redes sociais, a escritora Gloria Perez (73), autora da trama, também lamentou a notícia com uma postagem no Instagram: "E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, é mesmo assim atiraram nele. Sem palavras", declarou ela.

