Susana Werner surge em clima de romance com Julio Cesar: 'Momentos novos'

Em meio a rumores de reconciliação, Susana Werner compartilhou momentos especiais de sua viagem à Itália com Julio Cesar

A atriz Susana Werner usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 17, para compartilhar registros de sua viagem à Itália. No vídeo publicado em seu Instagram oficial, ela reuniu diversos momentos especiais dos últimos dias e mostrou que aproveitou bastante os passeios.

No registro, além de momentos divertidos ao lado de amigos, Susana também exibiu algumas paisagens belíssimas do local. Esbanjando felicidade, a famosa surgiu em clima de romance com o ex-futebolista Julio Cesar, de quem havia anunciado o fim do casamento no fim de 2023.

"Colecionando momentos novos e revivendo antigos. Sim, eu vivi ali naquele apartamento em Verona e foi o início de uma longa jornada na Europa que já dura quase 20 anos. Como é bom viver! Obrigada Deus!", declarou Susana Werner na legenda.

Em outra postagem realizada também em seu perfil oficial, a atriz dividiu um registro descontraído cantando em um karaokê e mostrou que estava ao lado de Julio. Apesar de não terem confirmado publicamente a reconciliação do casamento, essa não é a primeira vez que os dois dão indícios de que estão juntos novamente.

Recentemente, Susana Werner resgatou uma foto antiga com o atleta e deixou no ar a possível volta do casal. Nos comentários das publicações recentes, amigos e internautas desejaram felicidades aos dois.

Casados há 21 anos, Susana Werner e Julio Cesar são pais de dois filhos: Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.

Susana Werner tenta vender imóvel milionário de Julio Cesar

Enquanto os rumores de uma possível reconciliação ganham força, Susana Werner parece determinada em reestruturar não apenas seu casamento, mas também o patrimônio da família. Recentemente, a empresária usou suas redes sociais para tentar ajudar a vender um apartamento luxuoso do ex-marido, Julio Cesar, no Rio de Janeiro.

Antes de partir para uma suposta lua de mel com o ex-goleiro, Susana aproveitou sua visibilidade no Instagram para divulgar a venda de uma propriedade. A empresária, que anteriormente mantinha um diário de recém-separada em seu perfil na rede social, abandonou os assuntos do divórcio e deu lugar para o imóvel do ex-marido.

Através do feed, Susana compartilhou um vídeo mostrando detalhes do apartamento, que fica localizado no Giulia Residencial, no Recreio dos Bandeirantes, próximo à Praia da Reserva. Na legenda, a empresária não revelou muitos detalhes, e informou apenas que os seguidores poderiam clicar no link de sua biografia para obter mais informações sobre a propriedade. Confira!