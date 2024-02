Voltaram? Susana Werner levanta suspeita ao beijar suposta aliança de Julio Cesar

Nova chance? Susana Werner aparece beijando suposta aliança de casamento e reforça especulações de possível reconciliação com Julio Cesar

Os rumores de uma reconciliação entre Susana Werner e Julio Cesar voltaram a ganhar força na última quarta-feira, 28. A empresária, que anunciou o fim de seu casamento de 21 anos em dezembro de 2023, apareceu nas redes sociais beijando uma aliança. Além disso, ela revelou que está focada em sua família e resolvendo questões de sua vida pessoal.

Susana explicou através dos stories de seu perfil oficial no Instagram que estava ausente por estar ocupada resolvendo muitas pendências: "Dos salões, das roupas e da vida pessoal. Beijo para todo mundo", declarou a empresária. Logo em seguida, ela beijou uma aliança em seu dedo anelar, que supostamente seria do casamento com o ex-goleiro.

Susana Werner levanta suspeitas ao aparecer beijando aliança em vídeo - Reprodução/Instagram

Na legenda do vídeo, Susana ainda deixou um recado aos seguidores na rede social: "Estou focada nos meus trabalhos e na minha família”, disse a empresária após o gesto misterioso. Vale lembrar que nas fotos anteriores ao término do casamento em suas redes sociais, a loira apareceu usando um anel semelhante ao do novo registro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

É importante mencionar também que essa não foi a primeira vez que a empresária levantou suspeitas de uma reconciliação com o ex-marido. Há alguns dias, Susana surpreendeu ao compartilhar um registro ao lado de Julio Cesar e os dois filhos, Cauet e Giulia. Além de resgatar o clique antigo, ela se declarou para sua família.

“Aonde Deus habita. Amo muito vocês! Julio Cesar, Cauet e Giulia. Era para ter postado ontem TBT, mas vai hoje mesmo. Saudade de todos” Nos comentários, os fãs começaram a torcer pela reconciliação deles. “Uai, voltaram?”, questionou um deles. “Tomara que tenham voltado”, escreveu outro. “Se tiverem se reconciliando, que Deus abençoe”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

No começo do ano, Susana também entregou se voltaria com o ex. Sincera, ela não negou a possibilidade, mas também não se animou com um retorno: "Como eu disse, só Deus para guiar meus caminhos. Me considero uma super mulher, mas não soube liderar minha vida ao lado dele. Talvez Deus queira que eu siga sozinha e tá tudo certo", disse a modelo.

A separação de Susana Werner e Julio Cesar

Em dezembro de 2023, por meio das redes sociais, Susana Werner confirmou a separação de Julio Cesar. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida”, disse.

“Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu a empresária, que já tinha se separado do marido outra vez. Na época, eles se reconciliaram, mas romperam novamente.