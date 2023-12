Nova chance? Susana Werner abre o coração sobre reconciliação com Julio Cesar

Após colocar um ponto final no casamento pela segunda vez, Susana Werner abre o jogo sobre possibilidade de reatar novamente com Julio Cesar

Susana Werner pode estar disposta a considerar uma reconciliação com seu ex-marido, Julio Cesar. Após decidir colocar um ponto final em seu casamento pela segunda vez, a empresária abriu o coração em suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, e revelou se existe a possibilidade de uma nova reconciliação em meio ao processo de divórcio.

Desde que anunciou a separação, a loira usa as redes sociais para compartilhar o "diário de uma futura separada". Desta vez, Susana abriu uma caixinha de perguntas para falar sobre o término e foi questionada sobre uma terceira chance para o ex-goleiro: “Sou sua fã desde muito nova. Você e o Júlio formavam um casal lindo. Tem chance de volta?”, perguntou.

Sincera, Susana não negou a possibilidade, mas também não se animou com um retorno: "Como eu disse, só Deus para guiar meus caminhos. Me considero uma super mulher, mas não soube liderar minha vida ao lado dele. Talvez Deus queira que eu siga sozinha e tá tudo certo", disse a modelo, que parece conformada com o fim do casamento.

Susana Werner abre o coração sobre reconciliação com Julio Cesar - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Susana confirmou a separação de Julio no dia 10 de dezembro. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida”, disse a modelo em suas redes sociais.

Mas pós expor detalhes do fim de seu casamento com o ex-goleiro, ela revelou que tem profunda admiração e que ainda ama seu ex-marido: “Minha reclamação é em relação a essa estrutura criada desde que o mundo é mundo. Mas isso não quer dizer que todos os homens sejam maus ou não apoiem suas mulheres”, disse.

"Só quer dizer que temos que continuar dando nossos gritos de liberdade, não é passar pano para ninguém. Eu amo meu ex-marido, e é isso. Vida que segue”, Susana desabafou sobre o fim da relação e levantou suspeitas de que pudesse dar uma nova chance em meio ao divórcio conturbado com o ex-goleiro da Seleção Brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

Susana Werner revela ceia de Natal em imóvel sem luz:

A modelo e empresária Susana Werner revelou nesta sexta-feira, 22, que a ceia de Natal ao lado da família será improvisada. Na primeira comemoração após o fim do casamento com o goleiro Júlio César, ela se mostrou resiliente: "Vai ter ceia e vai ser linda. Não temos luzes nem cadeiras, mas temos amigos e comida”, ela celebrou.

"Nada que umas velas e 'ring lights' do salão não resolvam", declarou ela. A artista deve passar a data ao lado dos dois filhos, Cauet e Giulia Werner. Na conversa com os seguidores, ela também explicou porque a casa está sem iluminação. "Não tinha dinheiro mesmo”, declarou a empresária, que falou sobre a mesada do ex-marido.