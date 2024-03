Susana Werner tenta vender imóvel milionário de Julio Cesar nas redes sociais

Em meio aos rumores de nova reconciliação, Susana Werner usa as redes sociais para anunciar empreendimento luxuoso de Julio Cesar

Enquanto os rumores de uma possível reconciliação ganham força, Susana Werner parece determinada em reestruturar não apenas seu casamento, mas também o patrimônio da família. Recentemente, a empresária usou suas redes sociais para tentar ajudar a vender um apartamento luxuoso do ex-marido, Julio Cesar, no Rio de Janeiro.

Antes de partir para uma suposta lua de mel com o ex-goleiro, Susana aproveitou sua visibilidade no Instagram para divulgar a venda de uma propriedade. A empresária, que anteriormente mantinha um diário de recém-separada em seu perfil na rede social, abandonou os assuntos do divórcio e deu lugar para o imóvel do ex-marido.

Através do feed, Susana compartilhou um vídeo mostrando detalhes apartamento, que fica localizado no Giulia Residencial, no Recreio dos Bandeirantes, próximo à Praia da Reserva. Na legenda, a empresária não revelou muitos detalhes, e informou apenas que os seguidores poderiam clicar no link de sua biografia para obter mais informações sobre a propriedade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

Ao abrir o link, os interessados se deparam com uma foto de Julio Cesar, indicando que ele é o proprietário do empreendimento. Ainda conforme informações do site, o apartamento possui três quartos e oferece área de lazer com sauna, piscina e salão de festas, além de academia e uma varanda gourmet luxuosa.

Com plantas a partir de 100m², o imóvel está disponível a partir de R$ 900 mil. O site, no entanto, não especifica a quantidade de unidades disponíveis para venda. Até o momento, Julio Cesar não se pronunciou nas redes sociais sobre a divulgação da propriedade ou sobre os rumores de uma possível reconciliação com sua ex-mulher.

Por outro lado, Susana Werner deixou a discrição de lado sobre a suposta reconciliação do casamento e causou ao publicar uma foto antiga com o ex-jogador de futebol. No registro, eles apareceram bem novinhos e abraçados. "Tbt com o amor da minha vida desde 2001", a empresária escreveu e levantou suspeitas de que realmente estão juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

Susana Werner e Julio Cesar teriam reatado em lua de mel:

Ao que tudo indica, Susana Werner e Julio Cesar podem ter reatado o relacionamento. O Jornal Extra divulgou que, além da venda do apartamento e das postagens nas redes sociais, o casal estaria curtindo uma nova lua de mel. O destino escolhido por eles, que anunciaram a separação em dezembro do ano passado, foi Madri, na Espanha; saiba mais detalhes sobre a suposta reconciliação.