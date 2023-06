Suposta ex-affair de Casemiro se irrita ao comentar sobre grupo de amantes

Apontada como ex-affair de Casemiro explode ao falar sobre boato de grupo com amantes dos jogadores da Seleção

Nesta terça-feira, 6, a suposta ex-amante do jogador de futebol do Manchester United, Casemiro, se irritou bastante ao ser perguntada sobre os boatos de um suposto grupo nas redes sociais no qual estavam todas as affairs dos atletas da Seleção Brasileira.

Lançado pelo colunista de fofocas Leo Dias na última segunda-feira, 5, o boato garantia que existe um meio de contato entre todas as namoradas dos jogadores brasileiros que são mantidas de forma extra-conjugal.

Sinttya Ramos ficou bastante irritada nas redes sociais após ser questionada em um comentário sobre o polêmico assunto. “Qual o nome do grupo das amantes?”, perguntou um internauta. Tentando ser bem-humorado e bastante criativo, um outro aproveitou para responder: “Banco de reservas”.

Claramente ofendida com a situação, a influenciadora digital detonou o usuário que fez a pergunta indiscreta e fez questão de negar e rebater o boato. “Se tivesse algum grupo com esse nome você não iria nem conseguir entrar. Porque com essa lata, nem reserva você conseguiria ser”, disparou.

Isso deixou muitos internautas irritados. “Esse povo se enche de procedimento e vai falar da aparência dos outros”, debochou um. “Sempre os mesmos comportamentos, gostam de passar vergonha achando que estão abafando, mas no fundo sabe que não servem nem como lata enferrujadas”, comentou um outro.

Esposa de Casemiro nega presença de jogador em balada: 'Não estava'

Anna Mariana Casemiro se pronunciou mais uma vez após a suposta traição de mais de cinco anos do marido, o jogador de futebol Casemiro. No perfil de fofocas Subcelebrities no Instagram, a mulher do atleta enviou uma mensagem falando sobre o amado não estar presente em uma festa.

Depois de sair a notícia de que jogadores da Seleção teriam amantes, inclusive Casemiro, a administradora resolveu defender o atleta. Além de negar a infidelidade do esposo, ela falou que ele não estava presente em uma balada com jogadores do Manchester United. "Oii, meu marido estava comigo no evento do Manchester United, e depois fomos dormir, ele não estava nessa balada", falou Anna Mariana, que está casada há oito anos com Casemiro, com quem tem dois filhos Sara, de 7 anos, e Caio, de apenas 2 aninhos.

