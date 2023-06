Esposa de Casemiro nega presença de jogador em balada: 'Não estava'

Após vazamento de prints sobre suposta traição, esposa de Casemiro defende o esposo e nega presença dele em festa

A esposa do jogador de futebol Casemiro, Anna Mariana Casemiro se pronunciou mais uma vez após a suposta traição de mais de cinco anos do marido. No perfil de fofocas Subcelebrities no Instagram, a mulher do atleta enviou uma mensagem falando sobre o amado não estar presente em uma festa.

Depois de sair a notícia de que jogadores da Seleção teriam amantes, inclusive Casemiro, a administradora resolveu defender o atleta. Além de negar a infidelidade do esposo, ela falou que ele não estava presente em uma balada com jogadores do Manchester United.

"Oii, meu marido estava comigo no evento do Manchester United, e depois fomos dormir, ele não estava nessa balada", falou Anna Mariana, que está casada há oito anos com Casemiro, com quem tem dois filhos Sara, de 7 anos, e Caio, de apenas 2 aninhos.

Neste domingo, 04, o jornalista Leo Dias publicou prints de uma suposta conversa de Casemiro com uma mulher, que se diz amante dele de agosto de 2016 até o fim de 2022. Conforme informações recebidas pelo colunista, a moça chegou a visitá-lo na Espanha e na Inglaterra.

Esposa de Casemiro quebra o silêncio após mensagens vazadas: "É sério?"

Casada há oito anos com o jogador Casemiro, a administradora Anna Mariana fez um desabafo nas redes sociais na noite deste domingo, 4. Após o vazamento de mensagens que indicam um caso extra-conjugal do craque, ela soltou o verbo.

No comentário, ela defende o marido e diz que ele não é o autor das mensagens. "Ai, cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", escreveu ela nas redes sociais.

A crítica foi para o jornalista Leo Dias, que expôs a suposta traição. Segundo o colunista, a mulher com quem o atleta fala nas conversas esteve presente na vida dele entre agosto de 2016 e o fim de 2022.

Ainda de acordo com informações recebidas pelo jornalista, a mulher chegou a visitá-lo na Espanha e na Inglaterra e teria inclusive encontrado o craque em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cidade na qual ele nasceu.

