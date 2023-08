Suely Franco solta a voz em momento emocionante e reflete sobre a morte

Suely Franco refletiu sobre morte e carreira durante entrevista ao Ser Artista Podcast

Suely Franco (83) é a próxima convidada do Ser Artista Podcast, de Marcus Montenegro, que será disponibilizado na próxima quarta-feira, 14, às 20h, no YouTube. De acordo com informações obtidas pela CARAS Brasil, a atriz soltou a voz em momento emocionante durante a entrevista e ainda refletiu sobre a morte e a carreira.

"Eu amo o que faço. Como disse Confúcio: 'Quem faz o que gosta, não trabalha nunca'. Eu não trabalho, só me divirto. Quando a gente está em uma situação ruim, mas fazendo o que gosta, você sai muito melhor do que se estivesse trabalhando no lugar. Quando você não gosta, fica pior ainda", refletiu Suely Franco durante a entrevista.

Com mais de 60 anos de carreira, a atriz soma diversos trabalhos ao longo de sua trajetória e, no último mês, encerrou temporada com o espetáculo Copacana Palace - O Musical no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No bate-papo com Marcus Montenegro, ela ainda refletiu sobre a morte ao declarar que gostaria de morrer no palco trabalhando e soltou a voz em momento emocionante para cantar Nossos Momentos, de Gal Costa.

"Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi na fria areia um nome para amar. O mar chegou, tudo apagou, palavras leva o mar. Teu coração, praia distante em meu perdido olhar. Teu coração, mais inconstante que a incerteza do mar. Teu castelo de carinhos eu nem pude terminar. Momentos meus, que foram teus, agora é recordar", entoou a Suely Franco com os olhos marejados.

