Aos 78 anos, Ana Lucia Torre critica etarismo e celebra profissão: 'Oposto'

Ana Lucia Torre é a próxima convidada do Ser Artista Podcast; em informações obtidas pela CARAS Brasil, a atriz disse que pode trabalhar até quando quiser

Ana Lucia Torre (78) é a próxima convidada do Ser Artista Podcast, de Marcus Montenegro, que será disponibilizado na próxima quarta-feira, 14, às 20h, no YouTube. Em informações obtidas pela CARAS Brasil, durante a entrevista, a atriz criticou o etarismo e celebrou que na sua profissão pode trabalhar até não conseguir falar mais. "Oposto", afirmou ela.

A artista relembrou momentos importantes de sua carreira, da vida e deu dicas. "Sempre conversamos sobre vaidade em casa. O respeito é bom, necessário, um comprometimento com as nossas escolhas. Nós que escolhemos a nossa postura", declarou Ana Lucia Torre. Ela ainda disse que o brasileiro tem o hábito de querer falar, mas é preciso aprender a ouvir e o ator deve falar na hora certa.

"Eu sou, antes de tudo, uma trabalhadora do teatro. Comigo nunca teve a história que eu fiquei tomada pelo personagem. Quem fica tomado é médium", disparou ela. A artista também criticou o etarismo que muitas pessoas sofrem em diversas profissões. "Vivemos absolutamente em um país etarista, e eu tenho uma profissão que é exatamente oposto desse etarismo, eu posso trabalhar até a hora que não conseguir mais falar".

Marcus Montenegro agencia a carreira de Ana Lucia Torre e de nomes como Nathalia Timberg (93), que foi a primeira participante do programa. "Essa festa não é só sua, Marcus, é a festa do teatro, das artes cênicas. O teatro é onde nos encontramos, para fazer com que hoje eu ainda estivesse aqui", declarou a atriz, que estará na novela Fuzuê, da TV Globo, durante a conversa com o empresário.

O Ser Artista Podcast tem o objetivo de entrevistar as pessoas que são referências na área do teatro, cinema, literatura, televisão, música e educação, no intuito de mostrar o quanto a arte, cultura e educação são necessárias para a evolução de um país. O vídeocast estará disponível no Youtube e o podcast em todas as plataformas digitais.