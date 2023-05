Aos 93 anos, Nathalia Timberg celebra carreira de atriz: "Festa do teatro"

Nathalia Timberg relembrou longevidade na carreira de atriz durante o Ser Artista Podcast, no Youtube

Uma das atrizes mais respeitadas da televisão brasileira, Nathalia Timberg (93) celebrou sua longevidade enquanto artistas em sua participação no Ser Artista Podcast. O programa estreia nesta quarta-feira, 24, a partir das 20h, no Youtube.

Durante um bate-papo ao lado do empresário artístico Marcus Montenegro, responsável por gerenciar há mais de 30 anos a carreira da própria Timberg, a famosa relembrou a felicidade de ter encontrado o amigo.

"Essa festa não é só sua, Marcus, é a festa do teatro, das artes cênicas. O teatro é onde nos encontramos, para fazer com que hoje eu ainda estivesse aqui ", declarou ela, que estará na novela Fuzuê, da TV Globo.

O projeto também tem sido motivo de comemoração para Marcus, que há anos tem se mantido nos bastidores da indústria. Ele acredita que o programa pode servir como um espaço de reflexão sobre a arte no Brasil.

"O podcast Ser Artista tem por objetivo entrevistar as pessoas que são referências na área do teatro, cinema, literatura, televisão, música e educação, no intuito de mostrar o quanto a arte, cultura e educação são necessárias para a evolução de um país", afirmou.

Além de ser disponibilizado no Youtube, o Ser Artista Podcast também estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta quarta-feira, 24.

Nathalia Timberg e Marcus Montenegro (Foto: Divulgação)

CARINHO DOS AMIGOS

Em 2021, Nathalia Timberg foi alvo de homenagens de diversos artistas no dia em que completou 92 anos. Em seu perfil do Instagram, Susana Vieira compartilhou um lindo registro com a colega de trabalho e declarou a enorme admiração que tem por essa figura tão importante.

"Todo meu amor, respeito e admiração para a aniversariante do dia ... Você é força! Você é delicadeza! Você é única, querida Nathalia!!! Seu talento nos inspira! Feliz dia! Feliz vida!", escreveu ela ao legendar a postagem.

Seus seguidores não esconderam o quanto amaram a publicação. "Duas divas! Muito brilho para uma foto só!", afirmou uma internauta. "Lindíssimas! Feliz vida, Nathalia!", desejou outra.