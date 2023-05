Thaynara OG defende Preta Gil e revela amizade sincera: "Mudou várias vidas"

No Podcast CARAS, Thaynara OG detonou falsidade no meio artístico e elogiou postura caridosa de Preta Gil

Em participação no Podcast CARAS desta semana, a influenciadora Thaynara OG(31) revelou ter uma relação de grande amizade com Preta Gil (48). Em meio a um momento delicado vivido pela cantora, ela defendeu o jeito carinhoso da amiga e garantiu: "mudou várias vidas".

"Ela é uma pessoa que tem uma participação muito gigante em várias histórias, ela mudou várias vidas que cercam ela. Ela é uma pessoa muito do bem, tem um coração gigante. Se ela gosta de ti, ela quer que você cresça junto ", declarou.

Segundo Thaynara, a filha de Gilberto Gil se destaca no meio artístico, o qual ela aponta 'estranhesas' pela falta de compaixão e comprometimento das pessoas, que as vezes fingem simpatia.

"Esse meio artístico é muito ingrato. O sucesso é ingrato, as pessoas são estranhas, elas falam que estão alí contigo, mas depois não estão mais. Então a Preta é amiga parceira mesmo", disparou.

A maranhense também lembrou o quanto Preta foi fundamental para ela tirar do papel o projeto do São João da Thay, evento anual que ela realiza na sua cidade, São Luís. "A Preta foi uma pessoa que sempre me ajudou muito. Ela é do tipo de pessoa que quando eu estou mal, eu ligo para ela e choro no telefone", disse.

"É minha madrinha de carreira, tenho um carinho muito especial por ela. A gente está em oração, na maior torcida para ela se recuperar logo. É muito bom ver nesse momento o quanto ela é amada", afirmou.

Já prevendo a ausência da amiga em sua festa deste ano, Thay disse que tem preparado uma homenagem "para ela se fazer presente no São João da Thay desse ano, mesmo não estando lá". "Ela é aquela pessoa que eu confio de olhos fechados. Cada conselho que vem dela, cada minuto de conversa, é muito precioso para mim", se derreteu.