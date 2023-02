Sucesso na Netflix, ex-atriz mirim do SBT resgata hit musical e embarca em nova fase : 'Amadureci'

Lorena Queiroz protagonizou a novela infantil Carinha de Anjo; cantora vai lançar uma música inspirada em um sucesso da dupla Sandy e Junior

Lorena Queiroz (12) fez sucesso ao estrear na novela Carinha de Anjo. A trama infantil chegou a ficar em primeiro lugar no ranking das produções mais assistidas da Netflix. A ex-atriz mirim do SBT fez aniversário recentemente e decidiu embarcar em uma nova fase. Ela fez um remake de Vamo Pulá, sucesso de Sandy e Junior. Além disso, segundo a artista, ela lançará uma música sobre paixão. "Amadureci", declarou em entrevista à CARAS Brasil.

Além de protagonizar o folhetim do SBT, Lorena já realizou outros trabalhos em sua carreira como atriz. O último foi o filme Alice No Mundo da Internet, no qual ela deu vida a uma youtuber famosa que para dentro de um computador e precisa viver situações inusitadas no mundo digital. A produção está disponível na Netflix. Lorena Queiroz afirmou que quer explorar seu lado artístico em diversas funções.

"Acho que, como artista, não posso ficar dependente de uma coisa só. Eu gosto muito de atuar, claro, mas também gosto de cantar, de dançar, de gravar vídeos... Tenho explorado meu lado artístico de várias formas e acho que é legal o público me conhecer em várias versões", declarou a adolescente.

Seu novo lançamento musical é o remake de um sucesso da dupla Sandy e Junior. "Eu sempre gostei muito de Sandy e Júnior por influência da minha mãe. Em 2019 cheguei a ir no show deles e quando ouvi 'Vamo, Pulá!' ao vivo, vi o agito do público e senti aquela energia toda, fiquei com muita vontade de regravar. Então fomos atrás da autorização para o projeto e deu tudo certo, foi incrível. Fizemos um videoclipe super animado, que certamente vai marcar minha nova fase musical."

Recentemente, ela completou 12 anos e abriu o jogo sobre as mudanças do novo ciclo. "Oficialmente, entrei na adolescência, que é uma fase meio doida, na verdade. O corpo muda, pareço ter mais responsabilidades, mas ainda me sinto a mesma Lorena de antes. Consigo perceber que amadureci pelas mudanças na minha carreira. Agora já posso falar de crush nas minhas músicas, por exemplo."

Inclusive, Lorena revelou que lançará uma música com o tema e que também tem um novo projeto nos cinemas. Ela vai estrear em Stand Up - O Filme, ao lado de Marco Luque, Carol Castro e Fábio Rabin. "Além de Stand Up – O Filme, que estreará em breve, posso adiantar que estou preparando novas músicas. Tem Vamo Pulá! e também vou gravar minha primeira canção falando de crush... E claro que não vai faltar um clipe bem lindo, com uma participação para lá de especial! Vocês não podem perder!"