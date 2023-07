Sthe Matos se revolta após drone sobrevoar sua casa: "Isso é crime"

A influenciadora digital Sthe Matos ficou bastante irritada após flagrar um drone gravando sua casa

A influenciadora digital Sthe Matos usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para fazer um desabafo após ver um drone sobrevoando sua casa, em Salvador. Bastante irritada, ela gravou uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram e revelou que vai tomar as medidas cabíveis, já que não é a primeira vez que isso acontece.

"Não é a primeira, segunda ou terceira vez que fazem isso. Ficam colocando drone para vir aqui circular a minha casa para fazer foto e filmagem. Isso é crime! Isso aqui é uma área privada, vocês estão invadindo a minha privacidade. Agora, vou tomar, de fato, as medidas que precisam ser tomadas", avisou a famosa.

Revoltada com a situação, a ex-A Fazenda relembrou outras vezes que sua casa já foi invadida por um drone. "A primeira vez foi quando vim morar aqui. Em outras vezes eu não estava presente, mas meus colaboradores estavam e me relataram", contou ela, que estava ao lado de uma amiga.

Ao postar o vídeo, ela ainda deixou uma mensagem. "Parem com isso! É a minha casa, minha intimidade, da minha família. Isso é crime! A pessoa não pode ter paz nem dentro da própria casa?", lamentou.

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Sthe Matos levou um grande susto ao pegar um carro de aplicativo. Ela contou que encontrou uma cobra dentro do veículo quando abriu a porta. A estrela relatou o susto que levou em um depoimento nas redes sociais e ainda mostrou a foto da cobra-verde.

"[...] peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária. Quando chegou, que abri a porta, tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim. Eu estou desesperada aqui agora. Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura! E essa cobra já apareceu na minha casa uma vez. Parece que vou infartar", declarou.