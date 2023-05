Ex-A Fazenda Sthe Matos encontra cobra em carro de aplicativo: 'Pulou em mim'

Ex-A Fazenda Sthe Matos revela momento assustador ao abrir porta de carro de aplicativo: 'Me tremendo'

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Sthe Matos (24) levou um grande susto ao pegar um carro de aplicativo no último final de semana. Ela contou que encontrou uma cobra dentro do veículo quando abriu a porta. A estrela relatou o susto que levou em um depoimento nas redes sociais e ainda mostrou a foto da cobra verde.

"Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária. Quando chegou, que abri a porta, tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim", disse ela nos stories do Instagram.

Então, ela deu mais detalhes sobre o ocorrido. "Eu estou desesperada aqui agora. Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura! E essa cobra já apareceu na minha casa uma vez. Parece que vou infartar", declarou.

Veja as fotos da cobra no carro de aplicativo

Sthe Matos comemora o aniversário do filho

Em abril deste ano, Sthe Matos comemorou o aniversário do filho, Apolo, em grande estilo. O menino completou 4 anos e ganhou uma festa encantadora com o tema de Homem Aranha. "Aniversário do meu homem aranha", vibrou a famosa.

Antes da festa, Sthe preparou um café da manhã especial para Apolo, e se declarou para o herdeiro. "Sobre o meu dia favorito do ano! A sua vida salvou a minha, filho. Seu amor, seu sorriso, seu abraço, seu colo, é meu lar. Há 4 anos eu conheci o amor, e desde então tudo se fez novo! Eu te amo tantoo tantooo! Vou te mostrar o que é ser amado todos os dias da sua vida! Que Jesus abençoe! Feliz aniversário", disse a mamãe coruja.

